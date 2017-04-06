Göçmen teknesinden profesyonel futbol ligine; Serie A'nın yeni Pogba'sı Coulibaly'nin hikâyesi...

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Pescara'nın 18 yaşındaki Senegalli yeni yıldızı Mamadou Coulibaly, hikâyesiyle dikkat çekiyor. Futbolcu olma hayaliyle bir göçmen teknesine binerek Avrupa'ya ulaşan genç oyuncu, "Serie A'nın yeni Pogba'sı" olarak nitelenebilecek kadar ilgi uyandırıyor.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, Mamadou Coulibaly'yi, ülkesini gönüllü olarak terk ederek, bir göçmen teknesine binmeye iten ne savaş ne açlık ne de ekonomik gerekçeler.

Onun, bir buçuk yıl önce Avrupa'ya yasadışı yollarla ayak basmasının ardında, sadece küçük yaşlardan beri arzu ettiği futbolcu olma düşünün peşinden koşma hevesi yatıyor.

Ümit vaat eden genç futbolcu, bir Batı Afrika ülkesi olan Senegal'in 3'üncü büyük kenti Thiés'te başlayan hikâyesini, haberlerine "kaçak hayattan Serie A'ya" başlıkları atan İtalyan gazetecilere anlattı.

Şansı yaver gitti, kaçak hayatı bitti

Buna göre, fizik öğretmeni babası Coulibaly'nin bir futbolcu olmasını istemiyordu. Ancak o, ailesinin tüm engellemelerine rağmen, iyi bir yaşam koşulu arayan onlarca "umut yolcusu" ile birlikte denizden Avrupa'nın yolunu tuttu.

Yanına bir sırt çantası ve çok az miktarda para alan Coulibaly, kıtaya ayak bastıktan sonra Fransa'nın güneyindeki Grenoble kentine gitti.

Burada yaşayan halasında bir süre kalan Mamadou Coulibaly, daha sonra hayalini gerçekleştirebileceğine inandığı İtalya'ya geldi.

Parası bitince ülkenin orta kesimindeki Pescara kentinde günlerce sokakta yatan Coulibaly, polis tarafından Montepagano Sosyal Hizmet Kurumu'na götürüldü.

Kısa süre sonra katıldığı Roma, Sassuolo ve Cesena takımlarının alt yapı seçmelerini geçemeyen Coulibaly'nin şansı Pescara'nın seçmelerinde yaver gitti.

Yöneticilerin özel ilgi gösterdiği genç Senegalli, altyapıda sergilediği oyunuyla, birçok genç yeteneği keşfetmesiyle bilinen deneyimli Teknik Direktör Zdenek Zeman'ın da dikkatini çekti.

Zeman, 19 Mart'ta Atalanta karşısında 23 dakika oynattığı Coulibaly'i, Pazar günü 1-1 berabere kaldıkları Milan karşısında ilk kez, ilk 11'de sahaya sürdü.

Yeni Pogba, Juventus'un da radarında

Orta saha oyuncusu pazar günü Milan'la oynadıkları maçta göz doldurdu.

Ülkenin prestijli spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, bu maçtaki performansından dolayı 10 üzerinden 6,5 puan verdiği Coulibaly için "Bana göre o yeni Pogba" diyen menajeri Donato Di Campli'yi destekleyerek, "Henüz oyun seviyesi açısından olmasa da sahadaki hareketleri bakımından öyle. Onu izleyince, onda iyi bir şeyler olduğu hemen anlaşılıyor. Milan karşısında çok şık bir oyun ortaya koydu, deneyimli oyuncular gibi çok az hata yaptı" ifadesini kullandı.

Goal.com sitesi de, "Güçlü fiziğinden dolayı Pogba'yı andıran Coulibaly'nin, Juventus'un radarına şimdiden girmiş olması tesadüf değil" diye yazdı.

Onu, "güçlü ve tekniği iyi" diye niteleyen Corriere della Sera gazetesi ise, "Ayağına topu aldığında yıkıcı bir etki yaratıyor. Milan karşısında (2 Nisan) büyük bir beceri ortaya koydu" diye ona övgüde bulundu.

Yüzme bilmediği için korkarak tekneye bindi

Yüzme bilmediği için korkarak diğer onlarca göçmenle birlikte tekneye binen Coulibaly, hâlen sosyal hizmet kurumunun konukevinde kalıyor.

"Bu rüyamı gerçekleştirene kadar çok fedakârlık yaptım" diyen Mamadou Coulibaly, "Bir tek Pescara bana inandı. Çocukluğumdan beri tuttuğum Milan karşısında ilk 11'de başlayarak oynamaktan çok mutlu oldum. Ben, potansiyelime hep güveniyordum. Değerli bir oyuncu olmak için daha çok yol kat etmem gerektiğini de biliyorum" diye konuştu.

Her zaman böyle maçları oynayabileceği konusunda kendisine güvendiğini de anlatan orta saha oyuncusu, "Benim rüyam gerçekleşti. Çocukluğumdan beri kalbimde olan Milan karşısında oynadım. Şimdiki hayalim ise, Senegal milli takımında forma giyebilmek" diye bir sonraki hedefini dile getirdi.

Sosyal hizmet kurumu kendisine yardımcı olmasaydı, şimdi bu konuma kadar gelemeyeceğini de belirten Coulibaly, "Çünkü kaçaktım ve yanımda hiçbir belge yoktu" dedi.