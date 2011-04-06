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Dünya

GÖÇMEN TEKNESİ BATTI: 20 ÖLÜ 130 KAYIP ROMA (A.A)

06 Nisan 2011 14:49

-GÖÇMEN TEKNESİ BATTI: 20 ÖLÜ 130 KAYIP ROMA (A.A) - 06.04.2011 - İtalya'nın güneyindeki Lampedusa adası açıklarında Kuzey Afrika'dan gelen göçmen teknesinin battığı; 150 kişinin kaybolduğu bildirildi. İtalyan Sahil Güvenlik yetkilileri, Lampedusa adası açıklarında Kuzey Afrika'dan gelirken, denizde alabora olduğu tahmin edilen göçmen teknesine yönelik umutların azalmaya başladığını söyledi. İtalya'nın Tunus'a en yakın kara parçası olan Lampedusa adasının 40 mil açıklarında, saat 04.00 sularında kaybolan göçmen teknesinden, 48 kişinin kurtarıldığı, 20 kişinin cesedine ulaşıldığı ve 130 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Sahil Güvenlik operatörü yaptığı açıklamada, ''Olayın üzerinden çok geçmemesine rağmen, umutlarımız azalmaya başladı'' dedi. Uzmanlar, 6 kuvvetinde esen rüzgar nedeniyle kurtarma operasyonlarının çok zor yapıldığını ve can yeleksiz deniz düşen birinin bu şartlardan sağ çıkmasının oldukça güç olduğunu belirtiyor. Öte yandan, Lampedusa adasına daha önce ulaşmayı başaran 531 göçmenin Excelsior gemisiyle Napoli'ye transferinin tamamlandığı bildirildi.

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