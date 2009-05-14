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Dünya

Göçmen taşıyan tekne battı: 10 ölü

14 Mayıs 2009 10:30

ABD'nin Florida eyaletinde Haitili göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 10 kişi öldü.

Miami kenti sahil güvenlik sözcüsü Marilyn Fajardo, Miami'deki Boyton Beach açıklarında batan teknedeki 10 kişinin öldüğünü, 17 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Kazanın ayrıntılarını öğrenebilmek için saatlerce suda kalan kazazedelerin olayın etkisinden kurtulmasını beklediklerini belirten Fajardo, denizde başka kazazede olup olmadığını belirlemeye yönelik arama ve kurtarma çalışmalarının tekneler ve helikopterlerle sürdürüldüğünü kaydetti.

Sözcü, kazazedelerinin tamamının Bahama adalarından gelen, yasa dışı yollardan ABD'ye girmeye çalışan Haitililer olduğunu söyledi

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