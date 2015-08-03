Göçmen sayısında rekor kırıldı



Federal İstatistik Kurumu geçen yıl Almanya'da kayıtlı olan yabancı kökenlilerin sayısını 16,4 milyon olarak açıkladı. Yapılan açıklamada güncel rakamlara göre göçmenlerin genel nüfusta yüzde 20,3 olarak temsil edildiğine vurgu yapıldı. Ülkede göçmen nüfusunda artış meydana gelirken, Alman halkının 2011'den bu yana yüzde 1.4'lük nüfus kaybıyla 885 bin kişi azaldığı ifade edildi.

İstatistiklere göre Almanya'ya göç edenlerin sayısı 2011'den bu yana düzenli olarak artıyor. Göçmenlerde ilk sıra 620 bin kişiyle Avrupa Birliği (AB)ülkelerinden gelenlerin. Polonya, Romanya, İtalya, Bulgaristan ve Macaristan'dan oluşan bu kesimde göç oranı yüzde 18,3 arttı. Ayrıca AB dışından Çin, Suriye ve Hindistan'dan da yoğun bir göç akını söz konusu oldu.

Almanya'ya yerleşen göçmenlerin yüzde 56'sının Alman vatandaşlığına geçtiği bildirildi.

Öte yandan Almanya'ya gelen göçmenlerin eğitim durumları ise büyük farklılık gösteriyor. 2014 yılı rakamlarına göre 1990'dan 2011'e kadar göç edenlerin yüzde 18'i yüksek okul mezunuyken, 2011'den itibaren ülkeye yerleşenlerin yüzde 43,7'sinin en az bir üniversiteden mezun olduğu açıklandı.

Buna karşın 2011'den itibaren gelenlerin yüzde 27,8'inin herhangi mesleki vasfının bulunmadığı da vurgulandı. Bu oran göçmen kökenli olmayanlarda yüzde 9,1.