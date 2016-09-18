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Dünya
Deutsche Welle

Göçmen kökenlilerin sayısı rekor seviyede

Almanya'da yaşayan göçmen kökenlilerin sayısı 17 milyonu aştı. Rekor düzeye ulaşan rakamlara kıyasla göçmen kökenlilerin istihdam imkanları ve eğitim seviyesinin ise daha düşük olduğu belirtildi.

18 Eylül 2016 19:21


Almanya'da yaşayan göçmen kökenlilerin sayısı 2015 yılında 17 milyon 100 binle rekor düzeye yükseldi. Federal İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre, Almanya'daki göçmen kökenlilerin sayısı bir yılda yüzde 4,4 oranında arttı. Bu grubun toplam nüfus içindeki payı yüzde 21'e çıktı. İstatistik Kurumu artışın öncelikle göçmen sayısının artmasından kaynaklandığını ve göçmen sayısının 2014 yılına göre yüzde 5,5 oranında artarak 11,5 milyona çıktığını duyurdu.

Almanya'da ikamet eden göçmen kökenliler arasındaki en kalabalık grupları Türkler, Polonyalılar ve Ruslar oluşturuyor. Göçmenlerin 6 milyon 300 bininin Almanya'nın önceki yıllarda konuk işçi aldığı Türkiye, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerden geldiklerine de İstatistik Kurumu raporunda yer verildi.

Almanya'da yaşayan göçmen kökenliler nüfusunun, yaş ortalamasının önceki yıllara göre düşüş gösterdiği ve Almanya'da yaşayan 18 yaşın altındaki her üç kişiden birinin köklerinin başka ülkelerde olduğu belirtilen raporda 65 yaşın üzerindeki göçmen kökenlilerin toplam nüfus içindeki payının ise yüzde 10'un altına düştüğü kaydediliyor.

İşsizlik göçmen kökenliler arasında daha yüksek

Almanya'daki göçmen kökenlilerin eğitim derecesinin düşük olduğu ve meslek eğitimi almış olanların yerleşik nüfusun üçte birini ancak bulduğu ifade edilen İstatistik Kurumu raporuna göre, yüksek okul bitirenlerin oranında ise yerleşik nüfus ile güöçmen kökenli nüfus arasında neredeyse fark bulunmuyor. 25 – 65 yaş grubuna giren göçmen kökenlilerde işsizlik oranının daha yüksek olduğu, işçi statüsünde çalışanların yerleşik Alman nüfustan bir kat fazla olduğu ve memur ya da yüksek dereceli görevliler arasında göçmen kökenlilere daha az rastlandığı da İstatistik Kurumunun raporunda yer alan diğer bilgiler.

İstatistiklere göre eğitimdeki başarı derecesi göçmen kökenlilerin geldikleri ülkelere göre önemli farklılıklar gösteriyor. Çin'den gelen 25 ile 35 yaşları arasındakilerin yüzde 88'i lise diploması sahibi iken, liseyi bitiren Türk asıllı göçmenlerin oranı yüzde 16'yı geçmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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