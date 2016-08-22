Göçmen karşıtı gruptan Prag'da 'temsili' IŞİD işgali

Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da göçmen karşıtı sağcı bir grup ‘temsili IŞİD işgali’ gerçekleştirdi. Şehir merkezinde dün yapılan eylemin gerçek zanneden halk paniğe kapılırken, arbede sırasında pek çok turist yaralandı.

Russia Today’in haberine göre, göçmen karşıtı sağcı grup dün turistlerin rağbet gösterdiği eski şehir meydanına IŞİD bayrağı, askeri bir araç, bir deve ve sahte silahlarla ‘çıkarma yaptı’. Yüzlerinde takma sakallar ve üstlerinde askeri elbiselerle aracın üzerinden havaya ateş açan grup bu sırada ‘Allahüekber’ diye bağırdı. Silahların sahte olduğunu anlamayan insanlar meydandan kaçmaya çalışırken kaosta çok sayıda turist yaralandı.

İnfaz sahnesi oynayacaklarmış

Göçmen karşıtı grubun gerçekleştirdiği sahte IŞİD çıkarması için daha önce emniyet güçlerinden izin alındığı iddia edildi. Panik sebebiyle polis gösteriyi yarıda kesti. Grup, eğer devam etselerdi mahkum kılığındaki oyuncunun infaz sahnesinin de oynanacağını söyled

Göçmen karşıtı grup, ‘Müslümanların hâkimiyetinde bir Prag’ın nasıl olacağını insanlara göstermeyi’ amaçladıklarını savundu. Facebook hesabından açıklama yapan grubun lideri Konvicka Martin, “Birkaç Müslüman saldırgan bir biçimde bağırıp performansçıları itmeye başlamadan önce her şey huzur içinde ilerliyordu” ifadelerini kullandı…