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Göçmen kaçakçılığına 3 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, 41 Suriyeliyi, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaları için minibüsle Kuşadası'na götürdüğü belirlenen 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı

05 Mart 2018 16:24

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde, 41 Suriyeliyi, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaları için minibüsle Kuşadası\'na götürdüğü belirlenen 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.
Söke İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, geçen cumartesi günü yapılan göçmen kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti. Söke- Kuşadası Karayolu Granta mevkiinde önlem alan ekipler, saat 23.00 sıralarında bir minibüsü durdurdu. Yapılan kontrolde; 12\'si çocuk, 10\'u kadın olmak üzere toplam 41 Suriyeli ile organizatör olduğu belirlenen 3 kişi yakalandı. Suriyelileri karayoluyla Kuşadası\'na götürmeye çalışan sürücü Y.A. ile minibüsün içindeki M.B. ve M.B. adlı organizatörler, gözaltına alındı.
Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme amacındaki Suriyeliler, işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Organizatör 3 kişi ise jandarmadaki işlemlerinin ardından  bugün adliyeye sevk edildi.

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