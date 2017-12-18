Göçmen kaçakçılığı şebekesine operasyonda 23 tutuklama

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA)- İZMİR Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılara yönelik yaptığı operasyonlar, göçmen şebekesine ağır darbe vurdu. Operasyonlarda çeşitli uyruklardaki 343 göçmen, ölüm yolculuğuna çıkmadan kurtarıldı. Operasyonlar sonrasında ise 23 insan taciri tutuklandı.

Özellikle yaz aylarında ve havanın durgun olduğu zamanlarda Ege Bölgesi\'nin kıyı kesimlerinden Yunan adalarına umut yolculuğuna çıkan göçmenleri kaçıran şebekeye yönelik İzmir polisi, çalışma yaptı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma sonrasında geçen Ağustos ayından Aralık ayına kadar şebekeye yönelik İzmir, İstanbul, Aydın, Muğla illerinde 8 farklı operasyon yapıldı. Operasyonlarda çeşitli uyruklardan 343 göçmen, ölüm yolculuğuna çıkmadan kurtarıldı. Göçmenlerle birlikte can yelekleri, şambrel, pompa, tekne ele geçirildi. Farklı zamanlardaki 8 operasyon sonrasında yakalanan zanlılardan 23\'ü tutuklandı. 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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