Göçmen kaçakçılarının para trafiği

Türk-Alman polisinin yasadışı mülteci kaçakçılığına yönelik ortak düzenlediği ‘Dalga’ operasyonu ayrıntıları belgeleriyle ortaya çıktı. Aksaray’da ‘Park Kafe’ dedikleri parkta buluşan mülteciler taksilerle taşınıyor. Almanya’da başlatılan takipler sonucu, bu ülkeye ulaşan mültecilerden toplanan paraların valiz içinde tekrar Türkiye’ye ulaştığı tespit edildi.

Milliyet’ten Tolga Şardan’ın haberine göre; Türk ve Alman hükümetlerinin yaptığı anlaşmalar çerçevesinde iki ülke polisinin 20 Ocak’ta gerçekleştirdiği “Dalga” operasyonunda organize eden suç örgütünün Almanya’dan Türkiye’ye nakit para taşıyan kuryelerin görüntülerine ve operasyonun ayrıntılarına ulaştı.

İki ülke polisi arasındaki sürekli bilgi alışverişi sırasında Almanya’dan gelen kuryenin İstanbul’da örgütün lideri “Doktor” kod adlı Ahmad S. ile buluşması tespit edildi. Mültecilerin İstanbul Aksaray’daki “Park Kafe” adı verilen parkta buluştukları da saptandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun arka arkaya yaptığı karşılıklı görüşmelerin en önemli maddesi olan göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Alman ve Türk polisinin işbirliği ile ‘Dalga’ operasyonu gerçekleştirilmişti. Alman BPOL biriminin de Merkel’in son Ankara ziyareti öncesinde ‘Dalga’ operasyonuyla ilgili bilgilendirdiği ve iki ülke polisinin yaptığı çalışmaların detaylarıyla anlatıldığı öğrenildi.

Ortak Operasyonda Türkiye’deki liderliğini “Doktor” kod adlı Suriyeli Ahmet S.’nin yaptığı suç örgütünün Almanya’dan havayolunu kullanan kuryelerle yaklaşık 9.5 milyon Euro’yu Türkiye’ye getirdiği ortaya çıkarılmıştı. “Hayalet gemilerle” yapılan göçmen kaçakçılığını da organize eden Suriyelilerin kontrolündeki kaçakçılık şebekesi günışığına çıkarılmıştı. Almanya ve Türkiye’de İstanbul, İzmir ve Mersin’deki operasyonlarda 9 Suriyeli ve 1 Türk gözaltına alınmıştı.

Şebekeye yönelik takipler önce Almanya’da başlatıldı. Türkiye ile bağlantılı şebekenin varlığını ortaya çıkartan Alman BPOL birimi, mültecilerden toplanan paranın her ay en az 4 kez ortalama 25-30 bin Euro olarak valiz içinde Türkiye’ye ulaştırdığı tespit etti.

Kurye takipte

Bu tespitler sırasında, Alman sivil polisleri Berlin havalimanında içinde yüklü miktarda para ve özel eşyalar olan Suriye uyruklu “Ekkawi” adlı kuryeyi görüntüledi. Ekkawi’nin İstanbul’a geleceğinin belli olması sonrasında, Alman polisi Türkiye’deki görev ortağı Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı’nı bilgilendirdi. Ekkawi’yi Atatürk Havalimanı’nda takibe alan sivil polisler, daha sonra örgütün lideri Ahmad S. ile buluşmasını da görüntüledi. Bu görüntüler soruşturma dosyanın ana delilleri arasında yer aldı.

İstanbul-Hatay Mersin hattı

Dalga operasyonu sırasındaki yine örgüt içinde yer alan ve Mersin’de mültecilerin organizasyonunu yaptığı öne sürülen “Ebu Al Kassem” kod adını kullanan Jamah A.’nın İstanbul’dan Hatay’a gidişleri takibe alındı.

Suç örgütünün bazı göçmenleri karayoluyla Edirne’den yurtdışına çıkarmak için yaptıkları hazırlıklar da polisin takibine takıldı.

Aksaray’da “Park Kafe” olarak tanımlanan parktaki Suriyelilerin para karşılığında yurtdışına çıkartılmasını sağlayan şebekenin Aksaray, Fındıkzade bölgesindeki bazı kafeler, lokantalar ile iş hanlarındaki yazıhaneleri kullandıkları anlaşıldı.