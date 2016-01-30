Göçmen kaçakçıları, çocuklar için yüzde 50 indirim yapıyormuş!

Türk ve Alman polisi, Akdeniz'de ‘hayalet gemileri’ kullanan göçmen kaçakçılığı şebekesini çökertti. 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonda örgütün lideri İstanbul'da yakalandı. Kaçakçıların çocuklara yüzde 50 indirim yaptığı ortaya çıktı.

Milliyet’ten Tolga Şardan'ın haberine göre; Avrupa’ya 'hayalet' gemilerle yapılan Suriyeli göçmen kaçakçılarının peşine düşen Alman ve Türk polisi 'dalga' operasyonuyla Suriyelilerin kontrolündeki kaçakçılık şebekesini çökertti. Türkiye’deki liderliğini “Doktor” kod adlı Suriyeli Ahmet Sado’nun yaptığı suç örgütünün Almanya’dan kuryelerle çanta içinde Türkiye’ye para getirdiğini tespit etti. Almanya ve Türkiye’deki operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Bir Türk zanlının da bulunduğu şebekenin havayolunu kullanan kuryelerle yaklaşık 9.5 milyon Euro’yu Türkiye’ye getirdiği ortaya çıkarıldı.

Lideri ve yöneticilerinin tamamı Suriyeli olan suç örgütüne yönelik operasyonun ilk aşaması Almanya’da başlatıldı. AB’nin önemli ülkelerinin başında gelen Almanya’da göçmen kaçakçılığı ile mücadele eden BPOL teşkilatı, son bir yıl içinde İtalya karasularında yakalanan üç ayrı “hayalet gemi” ile getirilen göçmenlerin yasadışı biçimde Almanya’ya sokulduğunu belirledi.

Alman polisinin yaptığı soruşturmanın ilk aşamasında, göçmenlerin, Moldova bandralı “Blue Sky M” ve “Ezadeen” ile “Sierra Leone bandralı “Carolyn” adlı gemilerle İtalya’ya taşındığını belirlendi. Göçmenleri, Türkiye’nin kıyı şeridindeki noktalardan bindirildikleri “hayalet” gemilerin İtalya karasularına gelişiyle birlikte dümen kilitleyerek başıboş kalması sonrasında devreye giren İtalyan Sahil Güvenlik güçleri, sığınmacıları karaya çıkardı. Üç ayrı hayalet gemi organizasyonunda çoğunluğu Suriyelilerden oluşan 1776 göçmen, karaya çıktıktan sonra yasadışı göçmen kaçakçılığı şebekelerinin girişimleri sonrasında Avrupa ülkelerine dağıtıldı.

Bu göçmenlerden 220’sinin yasadışı biçimde ülkeye giriş yaptığını belirleyen Alman BPOL birimi, kaçakçılık şebekesinin izini sürdü. Alman polisinin teknik takipleri sonucu tamamı Suriyelilerden oluşan kaçak göçmen şebekesinin ucu Türkiye’de bulundu. Türk polisi ile bilgi paylaşımı sonrasında devreye giren Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, İstanbul ve Mersin’de konuşlanan şebekenin Türkiye ayağı için adli çalışma başlattı. Yapılan takiplerde, Almanya’ya kaçırılacak göçmenlerin önce Mersin’de organize edildiği belirlendi. Polis, Suriye’den gelen göçmenlerin para gönderme merkezi olarak Mersin’de oluşturulan “canlı kasalar” aracılığıyla kaçırma bedellerinin yabancı bir firma üzerinden yapıldığını belirledi.

Mersin’den demir alan Moldova bandralı “Blue Sky M” gemisine binen 796 sığınmacının günlerce insanlık dışı şartlarda yolculuk ettikleri belgelenmişti.

Üç gemiden 15 milyon dolar kazandılar

Sierra Leone bandralı Ezadeen gemisi 2014 Aralık ayında Mersin’den 359 sığınmacı ile hareket ederek İtalya sahillerine ulaştırılmıştı. Kaçakçıların bu gemiden 3 milyon dolar kar ettiği ortaya çıkmıştı. Moldova bandralı “Blue Sky M” gemisinde ise 796 sığınmacı yine İtalyan sahil güvenlik ekipleri tarafından bulunmuştu. Yine Sierra Leone bandralı “Carolyn” adlı geli de içinde 700 kadar göçmenle İtalya sahillerinde terk edilmiş vaziyette bulunmuştu. Göçmenlerin organizatörlere kişi başı 4 ila 8 bin dolar ödediği, üç gemiden insan kaçakçılarının toplam gelirinin 15 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Çocuklara yüzde 50 indirim

Göçmen kaçakçılarıyla irtibatlı olan canlı kasalara 4500-6000 Euro arasında para yatıran Suriyeli göçmenlere özel şifre verildiği saptandı. Kaçakçıların çocuklar için yüzde 50 oranında indirim yaptıkları, en fazla üç çocuklu ailelerle anlaşma yaptıkları, üçten fazla çocuk sahibi ailelerle anlaşma yapmadıkları ortaya çıkarıldı.

Kaçış 30 noktadan

Şebekenin, anlaşma yaptıkları Suriyelileri Mersin ve İstanbul’da bazı otellerde barındırdıkları, kaçış süreci sırasında planlanan bölgelere götürdükleri anlaşıldı. Şebekenin, ekonomik ömrünü tamamlamış gemileri kiralayıp içine yaklaşık 700 mülteci bindirip yola çıkardığını belirleyen Türk polisi, güzergâhın ise Türk karasularından çıktıktan sonra Midilli, Sakız, Kos, Rodos, Bulamaç ve Sisam adalarına çevrildiğini, Türkiye’nin batı ve güney sahillerinden 30’a yakın noktadan kaçışı organize edildiğini saptandı.

Parayı kuryeyle taşıdılar

İtalya’dan Almanya’ya geçen sığınmacıların, Türkiye’den aldıkları şifreleri verip paranın kalan kısmını Almanya’da şebekeye ödedi tespit edildi. Alman BPOL birimi, şebekenin her ay en az 4 kez 25-30 bin Euro’yu Türkiye’ye ulaştırdığını tespit etti. Yaklaşık 9.5 milyon Euro’nun Türkiye’ye ulaştırıldığı saptandı. Bu paradan şebekenin Mersin ve İstanbul’daki kasalara yüzde 2 komisyon verdiği belirlenirken, kalan miktarın ise şebekede görev alanlar arasında paylaştırıldığı günışığına çıkarıldı.

Mersin’den demir alan Moldova bandralı “Blue Sky M” gemisine binen 796 sığınmacının günlerce insanlık dışı şartlarda yolculuk ettikleri belgelenmişti.