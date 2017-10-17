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Göçmen kaçakçıları adliyeye sevk edildi

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY'da Suriyeli kaçakları sınırdan Türkiye'ye para karşılığı geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan aralarında 1 uzman çavuşun da bulunduğu 14 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi

17 Ekim 2017 13:08

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY\'da Suriyeli kaçakları sınırdan Türkiye\'ye para karşılığı geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan aralarında 1 uzman çavuşun da bulunduğu 14 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyet Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sınırdan para karşılığı göçmen geçirildiğinin istihbaratı üzerine şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip ardından düzenlenen operasyonda, sınır karakolunda görevli uzman çavuş ile eşinin de aralarında olduğu14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde 1 tabanca, bu silaha ait 11 fişek, 1 el telsizi, telsize ait şarj cihazı ve 29 sahte Suriyeli geçici kimlik kartı ele geçirildi. Uzman çavuşun eşi S.K.\'nın, kaçaklarla eşi arasındaki bağlantıyı kurduğu anlaşıldı. Türkiye\'ye yasa dışı yollarla girdiği saptanan 78 Suriyeli yakalandı ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.
Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülen şüphelilerin bazıları ağlarken biri \"İyi çek yakışıklı çıkarım belki\", bir diğeri ise \"Çek çek vatana ihanet ettim\" dedi.

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