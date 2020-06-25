Göçmen İşçiler Kültür Derneği'nden 'Nefes alamıyorum' festivali

Göçmen İşçiler Kültür Derneği'nin "Irkçılığa Hayır #Nefesalamıyorum" başlığıyla düzenleyeceği festival bu yıl sosyal medya hesaplarından yayınlanacak

Göçmen İşçiler Kültür Derneği (Gik-Der) her yıl geleneksel olarak Kuzey Londra'da düzenlediği 12. Kültür ve Sanat Festivali'ni bu yıl pandemi koşulları nedeniyle sosyal medya sayfalarında ''Irkçılığa Hayır #Nefesalamıyorum" başlığıyla gerçekleştirilecek.

Pek çok sanatçı ve konuğun katılacağı festival 28 Haziran Pazar günü saat 14.00 ile 20.00 arası Gik-Der'in sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

Festivale Erdal Erzincan, İlkay Akkaya, Pınar Aydınlar, Grup Vardiya, Lawje, Canan Sağar ve İbrahim Kırılmaz, Suna Alan gibi sanatçıların yanı sıra gazeteci ve siyasetçiler de katılacak.