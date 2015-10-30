Göçmen faciasında ölen bebeklerin minik bedenleri tek tabut içinde morga kaldırıldı

Balıkesir’in Edremit İlçesi’ne bağlı Akçal sahilinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na yola çıkan Suriyeli’lerin içinde bulunduğu fiber tekne, fırtına yüzünden Çanakkale açıklarında alabora oldu. İçinde 23 kişinin bulunduğu teknedeki 19 kişi kurtarıldı. Yaşları 1 ila 4 arasında değişen 4 çocuk ise yaşamını yitirdi. Çocukların minik bedenleri, tek tabuta konulup morga kaldırıldı.

DHA'dan Çağla Erdinç'in haberine göre; Edremit İlçesi Akçay Mahallesi’nden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için dün akşam yola çıkan 23 Suriyeli’nin içinde bulunduğu fiber tekne, fırtına yüzünden Çanakkale’nin Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi’ne iki mil mesafede alabora oldu.

Çevredeki balıkçılar kaçakları fark edince, saat 23.00’te durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye TCSG 34, TCSG 6 ve SAGER 25 botları ile bir Sahil Güvenlik helikopteri yönlendirildi. Yapılan çalışmada sudaki 19 umut yolcusu kurtarıldı. Yaşları 1 ila 4 arası değişen biri kız 4 çocuğun ise cesedine ulaşıldı.

Kurtarılan kaçaklardan vücut ısısı aşırı düşen sekiz sığınmacı, karaya getirildikten sonra ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi ile Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölen çocukların minik bedenleri ise tek tabuta konulup Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Didim'de de tekne battı

Aydın'ın Didim ilçesinde de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye taşıyan kaçakların bulunduğu tekne battı. Teknedeki 29 kişi kurtarılırken, kayıp olduğu bildirilen biri 4 aylık bebek 2 kişiyi arama çalışmalarına başlandı.

Aydın'ın Didim ilçesi sahilinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Samos Adası'na geçmek için Ege Denizi'ne açılan kaçakların bulunduğu tekne Mavişehir mevkisi açıklarında alabora oldu.

Denize açılan balıkçı teknelerinin durumu fark ederek Sahil Güvenlik Komutanlığı'na durumu bildirmesi üzerine, havadan ve denizden kurtarma operasyonu başlatıldı.

Ekipler ve balıkçılar 29 kişiyi denizden sağ olarak çıkardı. Teknedekilerin verdiği ilk bilgilere göre, kayıp olduğu belirlenen biri 4 aylık bebek 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Suriyeli sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Suriyeli sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Bayramiç'ten Ezine istikametine giden ve 23 Suriyeli sığınmacıyı taşıyan Muhammet B. yönetimindeki 34 SJE 66 plakalı minibüs, Türkmenli Mahallesi sapağında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, 3 sığınmacı hafif yaralandı. Yaralılar ile aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 sığınmacı, sağlık kontrolü için Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldü.