Göçmen çocuklar tişört boyadı

İZMİR, (DHA)- YAŞAR Üniversitesi öğrencileri, \'tasarım düşüncesi\' dersi kapsamında, İzmir Göç İdaresi Harmandalı Geri Gönderme Merkezi\'ndeki göçmen çocuklarla bir araya gelerek tişört boyama etkinliği gerçekleştirdi.

750 kişilik kapasiteye sahip ve düzensiz göçmenlerin geçici süre barındırıldıkları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi\'nde aileleriyle birlikte çocuklar da bulunuyor. Çocuklara, burada kaldıkları süre içerisinde eğitim eksikliği yaşamamaları için Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı bir okul öncesi öğretmen ve sınıf öğretmeni tarafından eğitim verilirken, aynı zamanda aile bütünlüğü içinde yaşamaları da gözetiliyor. Farklı yaş gruplarından, farklı kültürel özelliklere sahip çocukların hafızalarında yer edecek güzel anılar yaratmak için Yaşar Üniversitesi UNESCO Göç Kürsüsü ve İzmir Göç İdaresi iş birliğiyle Harmandalı Geri Gönderme Merkezi\'nde aileleriyle birlikte kalan çocuklar için tişört boyama atölyesi gerçekleştirildi.

Yaşar Üniversitesi UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Koordinatörü Doç. Dr. Ayselin Yıldız ile Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğretim elemanı Can Güvenir yürütücülüğündeki atölyede; çocuklar, öğretmenlerinin ve psikologların eşliğinde 2 saat boyunca üniversiteli abla ve ağabeyleri ile hem oyun oynadı hem de kendileri giyecekleri tişörtleri diledikleri gibi boyadı. Endüstriyel tasarım, psikoloji, mimarlık, ekonomi, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi bölümlerde eğitim gören öğrenciler, göçmen çocuklarla birlikte tişört boyama etkinliği yürütürken bitirme projeleri için de gözlem yapma fırsatı buldu.

\'GÜZEL ANILARLA AYRILSINLAR\'

Doç. Dr. Ayselin Yıldız, etkinliğin özünde dersin bir parçası olduğunu ama en önemli etkisinin Geri Gönderme Merkezi\'ndeki çocuklar için güzel anılar yaratması olduğunu belirterek, \"Çocuklarla güzel vakit geçirmek, onlara Türkiye’ye dair güzel anılar bırakmak istedik. En önemli kazanımlarından birisi de öğrencilerimizin göç konusunda doğru bilgileri deneyimleyerek öğrenmeleri ve bu konuda sosyal sorumluluk bilinçlerinin arttığını görmek. Bu kapsamda Harmandalı Geri Gönderme Merkezi ile geçen seneden bu yana yürüttüğümüz faaliyetler ve kurduğumuz bu iş birliğinden büyük mutluluk duyuyoruz\" dedi.

OYUN ONLARIN EN BÜYÜK MORALİ

Can Güvenir ise, \"Öğrencilerimiz, bu deneyim sonrasında farklı kültürlerden gelen ve ortak bir dil konuşmayan çocuklar arasında sosyal ilişkileri artırmayı ve iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan yaratıcı fikirler tasarlayacak. Öğrencilerin bir kısmı da Geri Gönderme Merkezi\'nde çalışan uzmanlar ile yaptıkları görüşmelere bağlı olarak, onlar için sosyo-psikolojik çalışma ortamını geliştirici öneriler geliştirecek\" diye konuştu. Hazırlanan proje önerilerinin İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'nün değerlendirmesine sunulacağını belirtti.

Gönüllerince oyun oynamanın ve kendi tişörtlerini tasarlamanın keyfini çıkaran çocuklar, buluşmanın sonunda; üzerinde \'Güzel Bir Gelecek için Oynamak-İzmir Hatırası\' yazan duvara asılı fonun önünde fotoğraf çektirdi ve fotoğraflar hatıra olarak çocuklara verildi.

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