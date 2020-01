Göçerler yağış olsun diye dua ediyor

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- TÜRKİYE genelinde etkisini sürdüren kuraklık, göçerleri zorda bıraktı. Hakkari Berçelan Yaylası\'ndaki sürülerini Batman\'a getiren besici Abdullah Kaptan, yağmur için dua ettiklerini söyledi.

Hakkari\'nin Belçelan Yaylası\'ndan Batman\'ın Demirbilek köyüne yerleşen göçerler, kuraklık nedeniyle otların yeşermediği dağ ve tepelerde sürülerini otlatmakta zorlanıyor. Tonu 1500 lirayı bulan saman, arpa ve pamuk saplarıyla sürülerini beslediklerini belirten göçerlerden Abdullah Kaptan, kuraklığın bu yıl kendilerini olumsuz etkilediğini, böyle devam etmesi halinde samanın tonu 2 bin lirayı bulacağını söyledi. 15 bin küçük baş hayvandan oluşan sürüyle Batman\'a geldiklerini anlatan Kaptan, dağda hayvanlarının yiyeceği ot sıkıntısı yaşadıklarını anlatarak, şöyle dedi:

\"Kışın ortasındayız. Önceki kış mevsimine göre daha sıcak bir ortamdayız. Dağ ve bayırda ot yok. Sürülerimizi Dicle nehri kıyısındaki dağ ve tepelerde otlattırmaya çalışıyoruz ancak sürülerimizi otlattıracağımız bir alan bulamıyoruz. Her yer kuraklıktan etkilenmiş. Diyarbakır\'ın Bismil ilçesinden pamuk sapı aldık. Şanlıurfa\'dan yem getiriyoruz.\"

\'KURAKLIK HESABIMIZI ALT ÜST ETTİ\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın geçtiğimiz günlerde Hakkari\'de yaptığı konuşmada, önümüzdeki bahar ayında yayla yasağının kaldırılacağını yönündeki sözünün göçerler için önemli bir gelişme olduğunu belirten Kaptan, ancak bu yılki kuraklığın hesaplarını altüst ettiğini anlattı. Yağış için sürekli dua ettiklerini kaydeden Kaptan, şöyle konuştu:

\"Son yılların en kurak kışına tanık oluyoruz. Sürülerimizi çevredeki dağlarda otlattırmak istiyoruz ancak ot yok. Her yer kuru. Yağış olmayınca da mecburen çevre illerden aldığımız saman ve yemle sürülerimizi besliyoruz. Bu yıl kadar kurak bir kış yaşamadık. Yağış olsun diye her gün dua ediyoruz. Oysa bir süre önce yayla yasağı kalktı diye sevinmiştik. Ancak bu yıl sıcak bir kışın geçmesi tüm hesaplarımızı altüst etti.\"



FOTOĞRAFLI