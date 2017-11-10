Göcek'te yelkende şampiyon 'St. Anna' ekibi oldu

Nilüfer DEMİR/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 15\'incisi düzenlenen Sonbahar Göcek Yarış Haftası sona erdi. Haftayı birinci tamamlayan \'St. Anna\' adlı teknenin ekibi şampiyon oldu. Dereceye giren yelkencilere ödülleri düzenlenen gecede verildi.

Göcek Mahallesi\'nde, Göcek Yat Kulübü ve D-Marin Göcek Marina tarafından düzenlenen 15\'inci Sonbahar Göcek Yarış Haftası, ödül töreniyle sona erdi. D-Marin Göcek Marina etkinlik alanında düzenlenen törene; Göcek Yat Kulübü Komodoru Göker Tuncay, D-Marin Göcek Marina Müdürü Onur Ugan ve yarışlara sponsor olan firmaların temsilcileri katıldı. 12 ülkeden 571 yelkencinin 71 teknede yarıştığı etkinlikte ekipler, 3 gün boyunca mücadele verdi. Yarışların ardından ödül töreni yapıldı. İzmir Marşı\'yla başlayan törende, Atatürk\'ün 79. ölüm yıl dönümü nedeniyle hazırlanan video da alkışlar eşliğinde gösterildi.

Yarışların sonunda \'IRC 1\' kategorisinde \'St. Anna\' adlı teknesiyle yarışan Mikhail Kadetov ve ekibi, \'IRC 2\' kategorisinde \'Symfony\' teknesiyle yarışan Frolov Viacheslav ve ekibi, \'IRC 3\' kategorisinde \'Lettland\' adlı teknesi ile yarışan İgors Bikovskis ve ekibi birinci oldu. \'IRC 4\' kategorisinde \'Leader\' teknesi ile yarışan Volchkov Sergey ve ekibi, \'IRC 5\' kategorisinde \'Loreley\' teknesi ile yarışan Andrey Sych ve ekibi, \'IRC 6\' kategorisinde \'Ege 8\' teknesi ile yarışan Tolga Tozkar ve ekibi, \'IRC 7\' kategorisinde \'Blues Breaker\' teknesi ile yarışan Jeremy Stoke ve ekibi birinci oldu.

Haftanın en önemli ödülü olan 10 Kasım Atatürk Kupası ise \'St. Anna\' adlı teknesiyle yarışan Mikhail Kadetov ve Rus ekibin oldu. Atatürk\'ün yatı Savarona\'nın yarı maketi tablo olarak verildi. Ödülünü almak için sahneye gelen ekipler ise Türk bayrağı açtı.

Ödül töreninin ardından yelkenciler, bir radyonun düzenlediği eğlencede yarışların stresini attı.



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