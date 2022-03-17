Göcek’te tartışma yaratan ihale

T24 Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesinde yer alan 4 koya mapa, şamandıra sistemi ve tonoz yapımı ile bunların işletilmesine ilişkin ihaleye çıkması tartışma yarattı. Fethiye’deki STK’lar, koylarda yapılacak mapa ve şamandıra sistemlerinin yap-işlet-devret sistemiyle ihaleye çıkarılmasına tepki gösterdi. Bugüne kadar, mapa ve tonozların kullanımı için ücret ödemesi gerekmeyen denizcilerin, yeni sistem nedeniyle ücret ödemek zorunda kalacak olmasına tepki gösteren STK’lar, oluşacak ek külfet nedeniyle ihalenin iptalini istedi. Söz konusu ihale nedeniyle özellikle küçük teknelerin demir atamayacak duruma geleceğini kaydeden STK’lar, koyların böylece yat sahiplerinin kullanımına kalacağını savunuyor. Bu arada, ihalenin ilk etabı 15 Mart’ta pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. İhaleyi kazanan firma ise henüz açıklanmadı. Kesin sonucun açıklanmasının ardından ihaleyi kazanacak olan firma 10 yıllığına işletme hakkını da elde etmiş olacak.

İkinci etap Dalaman koyları için

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Fethiye Göcek Mahallesi’nde yer alan Osman Ağa Koyu, Günlük Koyu, Boynuzbükü ve İnceburun Mevkilerindeki Özel Çevre Koruma Bölgesi 1. ve 3. Derece Doğal Sit Alanı'nda, Tekne Bağlama Amaçlı 99 adet Mapa ve 59 adet şamandıra sistemi kurulması için 15 Mart’ta ihaleye çıktı. İlk etabı tamamlanan ihalenin ikinci etabı ise 24 Mart’ta gerçekleştirilecek. Buna göre, Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi 1. Ve 3. Derece Doğal Sit Alanı kapsamında kalan ve Dalaman İlçesi Şerefler Mahallesinde yer alan Kille Bükü, Kille Koyu, Bedri Rahmi Koyu ve Sıralı Bük mevkii ile Kapıkargın Mahallesi Sarsala, Hamam, Binlik ve Martı Koylarında toplam 221 mapa ve 84 şamandıra sistemi yapımı ve işletmesi için pazarlık usulüyle ihaleye çıkılacak. 15 Mart’taki ihaleyi kazanan firma henüz açıklanmadı.

Ek maddi yük getirecek

Fethiye’deki 19 meslek ve sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Fethiye Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu, yapılan ihaleye tepki gösterdi. Özellikle denizi ticari veya amatör olarak kullanan bölge halkının ihaleden rahatsız olduğunu belirten Platform, çevre duyarlığının ön plana alındığı her çalışmayı desteklediklerini ancak ihale sonucu ortaya çıkacak olan işletme sürecinin özellikle deniz turizmi kullanıcılarını mağdur edeceğini savundu. Paltform, söz konusu çalışmaların, teknelerin demir atarak dip yapısına zarar vermemesi maksadıyla başlatıldığını anımsatarak, bugüne kadar ücret alınmadan denizcilerin kullanımına sunulan tonoz ve mapaların yap-işlet-devret sistemiyle işletmeye açılmasının, deniz turizmi kullanıcılarına ek maddi bir yük getireceğini belirterek, kamu yararı bulunmaması nedeniyle ihalenin iptalini istedi. Platform, çalışmaların özel sektör tarafından değil, kamu kurumları eliyle yapılmasını ve işletme sürecinde de kullanıcılardan herhangi bir ücret alınmamasını talep etti.

Koylar belirli zümrelerin kullanımına kalacak

Söz konusu ihaleyi alacak olan firmanın, ödediği ücreti tahsil edebilmek amacıyla mapa ve şamandıraları belirli bir ücret karşılığında kullandıracağını anımsatan STK’lar, bu nedenle özellikle küçük teknelerin demir atamayacak duruma geleceğini, böylece doğa harikası koyların yalnızca yat sahipleri ya da uluslararası işletmeler gibi belirli bir zümrenin kullanımına kalacağını savunuyor.