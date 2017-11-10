Göç yolunda zorunlu mola

BURSA, (DHA)- GÜNEY yarımküreye göç eden pelikan sürüsündeki bir yavru pelikan, Bursa\'nın Mudanya ilçesi üzerinden geçerken açlık ve yorgunluktan Eğerce sahiline indi.

İlgi odağı olan yavru pelikan, yaşlı bir hastaya ilaç getiren Mudanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü\'ne bağlı Zeytindalı ekibi tarafından alınarak tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü. Belediye Veterinerlik İşleri Birim Sorumlusu Veteriner Hekim Şükriye Çelikkollu\'nun ilk bakımını yaptığı yavru pelikan, sağlık kontrolünün ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı İl Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Bakanlık Veteriner Hekimi Gizem Somuncuoğlu tarafından teslim alınan yavru pelikanın, koruma altındaki kuş türü olduğundan yaşını tamamlayıncaya kadar burada gözetim altında tutulacağı, daha sonra doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.



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