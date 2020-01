Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: 2015'te Ege'de 277 mülteci hayatını kaybetti

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2015 yılında Ege Denizi'nde 277 mültecinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Avrupa’ya gitmek isterken boğulan mültecilerin ölümüne neden olan sahte can yeleklerini üretenlere sadece para cezası verildiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Ege Denizi'ndeki mülteciler ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan sahte can yeleklerine ilişkin verdiği soru önergesini yanıtladı. Verilen yanıtta mültecilerin durumuna ilişkin “2015 yılında Ege Denizi'nde 88 bin 637 düzensiz göçmen tespit edilmiş olup 277 göçmen yaşamını yitirmiştir. 01.02.2016 tarihi itibariyle Uluslararası Koruma Başvurusu işlemde olan yabancıların sayısı 140 bin 496'dır” bilgileri açıklandı.

Uluslararası Göç Örgütü: 2015'te 5 bin 509 kişi yaşamını yitirdi

Evrensel'de yer alan habere göre, Uluslararası Göç Örgütü raporunun rakamlarına göre ise 821 bin mülteci Türkiye üzerinden Yunanistan’a geçti. Bodrum sahilinde karaya vuran cansız bedeniyle dünyanın dikkatini çeken Aylan bebeğin de aralarında olduğu çoğu çocuk ve bebek 706 kişi ise Avrupa’ya ulaşmak isterken can verdi. Açıklanan rapora göre, 2015'te 5 bin 509 kişi hayatını kaybetti.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yanıt verdiği diğer soru olan mültecilerin boğulmasına neden olan sahte yeleklerle ilgili açıklamada, “Standartlara uygun olmayan can yeleklerine ilişkin olarak Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun çerçevesinde para cezaları, uygunsuz ürünleri piyasadan toplatma gibi yaptırımlar uygulanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Basına yansıyan haberlerde mültecilerin hayatını kaybetmesine neden olan sahte yeleklerin yine Suriyeli çocuklara yaptırıldığı ortaya çıkmıştı. Hatta İzmir'de merdivenaltı atölyelere yapılan baskınlarda sahte can yeleklerine el konulmuş, her sahte can yeleği için de işyeri sahiplerine 1800 lira ceza kesileceği belirtilmişti. İş yeri sahipleri, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardı.