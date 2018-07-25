Göç İdaresi eski müdürü 'cinsel saldırı' suçundan yargılanmaya başladı

Konya'da eski İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Babaoğlu'nun (55) görev sırasında Mısırlı Marwa Attia Abdelrazek Moustafa (40) adlı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmasının ardından 'cinsel saldırı' suçundan yargılanmaya başladı. Babaoğlu'nun suçu 'kamu görevi nüfuzunu kötüye kullanarak' gerçekleştirdiği iddiasıyla cezanın yarı oranında artırılıp 10 yıldan 15 yıla çıkarılması talep edildi.

Olay, 3 Şubat'ta Mısırlı Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'nın oğlu Karim Mohamed Abdelhakam Mohamed'in, polise ihbarıyla ortaya çıktı. Eve gelen polis, kapıyı açan Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'nın odayı işaret etmesi üzerine, içeride bulunan İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Babaoğlu'nu gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Babaoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Valilik tarafından hakkında idari soruşturma başlatıldı. Evli olan Ahmet Babaoğlu, dilekçesini verip emekli oldu.

Hakkında 'cinsel saldırı'dan iddianame hazırlandı

Babaoğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'cinsel saldırı' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamedeki ifadesinde 20 Eylül'de Türkiye'ye geldiğini belirten Marwa Attia Abdelrazek Moustafa, 20 Kasım'da Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gidip iltica talebinde bulunduğunu belirtti. Babaoğlu evine geldiğinde çocukların diğer odada olduğunu belirten Moustafa, kendisine, 'Sen çok hoşuma gittin. Ben seninle evlenmek istiyorum' dediğini ileri sürdü. Moustafa, yaklaşık 1 saat oturan Babaoğlu'nun bir gün sonra da tekrar evine geldiğini ve 'Seninle birlikte olmak istiyorum' dediğini, bunun üzerine korktuğu için 'tamam' deyip, mutfaktaki kızının yanına gittiğini ve Babaoğlu'nun da yaklaşık yarım saat oturduktan sonra evden ayrıldığını söyledi. Moustafa, Babaoğlu'nun 3 Şubat günü tekrar evine gelmesi üzerine, dışarda olan oğluna mesaj atıp, polis çağırmasını istediğini belirtti.

'İhtiyaçlarını tespit etmek için eve gittim'

Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Babaoğlu ise ifadesinde Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'nın müdürlüğe müracaat etmesinin ardından ihtiyaçların yardım kuruluşlarından karşılanması için sürekli ısrar ettiğini ve bunun üzerine olay günü evine gittiğini ileri sürdü. Kadının oğlu tarafından Babaoğlu'nun evde annesiyle otururken çektiği görüntüler de dava dosyasına konuldu. Mahkeme heyeti Ahmet Babaoğlu ve avukatlarının savunmasının ardından duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.