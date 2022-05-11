Göç İdaresi Başkanlığı'nın bütçesi altı yılda yüzde 2 bin 181 arttı

Siyasette göçmen ve sığınmacılar için harcanan para tartışılmaya devam ediyor. Göç İdaresi Başkanlığı'nın ödeneği de ortaya çıktı. 2015’te 179 milyon 980 lira ödenekle çalışmaya başlayan başkanlık, 2021’de yüzde 2 bin 181 artışla 4 milyar 105 milyon 475 bin liralık bütçeye sahip oldu.

2013’te kurulan ve bir yıl sonra faaliyete başlayan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın faaliyet raporları, sadece başkanlığın bu alanda yaptığı harcamaları ortaya koydu. Başkanlığın 2015’ten bu yana ödeneği, her yıl katlanarak arttı. Artışın yanı sıra yıl içinde yapılan aktarmalarla harcamalar, belirlenen başlangıç ödeneğini de aştı. Böylece, 2015’te 179 milyon 980 lira ödenekle çalışmalarına başlayan başkanlığın harcaması 2021’de yüzde 2 bin 181 artışla 4 milyar 105 milyon 475 bin liraya ulaştı. Başkanlığın 2015’ten bu yana yaptığı harcama tutarı 12.1 milyar liranın üzerine çıkarken 2023’te 4.9 milyar, 2024’te ise 5.3 milyar lira harcama yapılması öngörülüyor.

Geri gönderme merkezleri

Cumhuriyet'in haberine göre, Başkanlığın, özellikle geri gönderme merkezleri için gerçekleştirdiği ihaleler de dikkat çekiyor. Aralık 2021’den bu yana Kocaeli’nden Hatay, Çanakkale, Malatya ve Kayseri’ye kadar birçok ildeki geri gönderme merkezleri için milyonlarca liralık yemek ihaleleri yapıldı. Buna göre, Kocaeli’deki geri gönderme merkezi için 4.3 milyon, İstanbul’daki üç geri gönderme merkezi için 5.9 milyon, Hatay’daki merkez için 2.1 milyon, Çanakkale’deki merkez için 3.9 milyon, Malatya’daki merkez için 15.8 milyon ve Van’daki merkez için de 7.5 milyon liralık yemek alımı yapıldı. Ayrıca, bazı geri gönderme merkezlerine yönelik “düzensiz göçmenlerin sevkleri” içinde binlerce liralık araç kirandı.