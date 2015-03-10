Göç eden Almanlar dönenlerden çok



Almanya Entegrasyon ve Göç Dernekleri Uzmanlar Konseyi’nin (SVR), Duisburg-Essen Üniversitesi ile Federal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü'nün (BIB) ortak çalışması olan bu araştırmaya Almanya dışına göç edenlerin yanı sıra, belirli bir süre yurt dışında yaşayıp Almanya'ya geri dönen 1700 kişi katıldı. Katılımcılara sosyal yaşamları, yurt dışında yaşama motivasyonları ve göçe dair kişisel çıkarımlarına ilişkin sorular soruldu.

Araştırmaya göre yurtdışına göç edenlerin çoğunluğunu eğitimli gençler oluşturuyor. 2004 – 2013 arasında göç edilen başlıca ülkeleri ise İsviçre (209 bin), ABD (136 bin) ve Avusturya (109 bin) oluşturuyor.

“Bu Almanya için bir şans”

Araştırmaya katılanların çoğu yurtdışında yaşama sebeplerinin yeni mesleki tecrübeler ve hayat deneyimleri kazanmak olduğunu söylerken yalnızca yüzde 46,9'u Almanya dışına göç etmelerinin ana motivasyonunun daha iyi gelir etme amacı olduğunu dile getirdi. Her 10 kişiden yaklaşık dördü ise Almanya'da mutsuz oldukları için yurtdışına göç ettiğini söyledi.

Ne var ki uzmanlar bu verilerin ürkütücü bir tablo oluşturmadığı görüşünde. SVR araştırma birimi genel direktörü Cornelia Schu'ya göre araştırmanın sonuçları tek taraflı bir kayıp olarak değil bir “şans” olarak görülmeli.

Duisburg-Essen Üniversitesi'nden sosyolog Marcel Erlinghagen de nitelikli iş gücünün yurtdışına göçünün çoğunlukla “geçici” olduğunun ve göçmenlerin yeni deneyimler, beceriler ve yeni bir çevreyle Almanya'ya geri döndüklerinin altını çiziyor. Araştırma sonuçlarına göre ise Almanya'ya geri dönenlerin üçte ikisi için “ailevi” sebepler ön plana çıkıyor. Bu nedenlerle Almanya'da dönemsel olarak yaşayanların çoğunu göçmen kökenli Almanlar oluşturuyor.

Uzmanlar konjonktürel durumun değişmesi ve Almanya'ya göçün azalmasıyla Almanya dışına göçe ilişkin soruların yeniden gündeme gelebileceğini de vurguluyor. Ayrıca Avrupa Birliği'ndeki kriz ülkelerinden gelen göçmenlerin ülkelerindeki durumun iyileşmesi halinde ülkelerine dönmesi bekleniyor. Bu nedenle göç uzmanlarına göre özellikle nitelikli genç nüfus için Almanya'ya dönüş programlarının teşvik edilmesi büyük önem taşıyor.