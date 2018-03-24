Göbeklitepe'ye 'acil ve tarafsız' inceleme çağrısı

Göbeklitepe'de yapılan inşaat çalışmalar ve kazı alanına iş makinelerinin girmesi ile ilgili yaşanan tartışmaların ardından ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) Türkiye Milli Komite Başkanı Prof. Dr. İclal Dinçer, "Özgünlük ve bütünlüğün bozulup bozulmadığını değerlendirmek üzere konunun uzmanları tarafından acilen yerinde inceleme yapılmasını tavsiye ediyoruz" çağrısında bulundu.

Gazetduvar'dan Nuray Pehlivan'ın haberine göre, Dinçer, kültür varlığına zarar verilip verilmediğini, UNESCO Dünya Mirası koruma ilkesi olan özgünlük ve bütünlüğün bozulup bozulmadığını değerlendirmek üzere konunun uzmanları tarafından ‘acilen yerinde inceleme yapılmasını’ tavsiye ettiklerini söyledi.

UNESCO Dünya Mirası adayı olarak gösterilen ve “dünyanın en eski tapınağı” olarak tanınan Göbekli Tepe, uzun yıllar kazı ekibi üyesi olarak çalışan Çiğdem Köksal-Schmidt’in, ören alanında iş makineleri kullanıldığını ve beton döküldüğünü gösteren fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşmasının ardından yeniden gündeme geldi. Tepkiler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen tüm çalışmaların, bakanlık gözetimi altında olduğu belirtilerek, “Sosyal medya paylaşımlarında ve bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde iddia edildiği gibi, alandaki tarihi yapılara zarar verilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. İddialar mesnetsiz ve bilimsellikten uzaktır.”

Çalışmaların müze denetiminde yapıldığını ifade eden telefonla ulaştığımız bir kurum yetkilisi ise “Göbekli Tepe’deki çalışmalar çevre düzenlemesi projesi kapsamında alana ziyaretçinin erişimini sağlamak için yapıldı. Toprak üzerine jeotekstil malzeme serildi. Jeotekstil malzemenin üzerine de kum ve küp taşı dökülerek uygulama gerçekleştirildi. Kenar bordürlerinin altına bordürler dağılmasın diye harç döküldü. Bu çalışmalar alanın UNESCO’ya hazırlanması amacıyla, ziyaretçilerin alana daha kolay ulaşması için yapılıyor” dedi.

Geçen cuma günü de Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kazı alanına giden bir heyet yaptığı incelemeler sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe şu açıklamayı yaptı: “Keçe malzeme ile alt zemini hazırlanmış, üzerine harçsız stabilize bir malzeme ile dolgusu yapılarak, küp taşlarla döşeme şeklinde tamamen çok kolay kaldırılabilecek ve doğal zemin ortaya çıkartılabilecek şekilde dönüşümlü bir ulaşım yolu. Bahsi geçen iş makineleri de, bunlar lastik tekerlekli, çok küçük, sadece bu alandaki ufak düzenlemeler için kullanılan araçlar. Bu araçlar da iş makinesi şeklinde büyük araçlar değildir.”

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