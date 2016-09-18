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Spor

Goalball Kadın Milli Takımı, Rio'da altın madalya kazandı

Goalball Kadın Milli Takımı, Olimpiyat oyunlarında Türkiye'ye takım halinde kazanılan ilk altın madalyayı getirdi

18 Eylül 2016 11:16

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda Goalball Kadın Milli Takımı, finalde Çin'i 4-1 mağlup ederek altın madalyaya kazandı. Kadın Goalball Milli Takımı böylelikle Olimpiyat oyunları tarihinde takım halinde ilk kez altın madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

Türkiye, bu başarısıyla Paralimpik Oyunları'ndaki üçüncü altın madalyasını elde etti.

 

Bakan Kılıç'tan tebrik

 

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan ve Türkiye'nin Çin ile yaptığı final maçını  Future Arena'da tribünden takip eden Kılıç, 4-1 galip gelerek altın madalya kazanan sporcuları kutlayan ilk kişi oldu. Bakan Akif Çağatay Kılıç ayrıca, yayımladığı kutlama mesajında, şu ifadelere yer verdi:    

"Milli sporcularımız, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Çin'i 4-1 yenen Golbol Kadın Milli Takımımız, Türkiye'ye oyunlardaki 3. altın madalyasını kazandırarak önemli bir başarıya imza attı. Bayrağımızı göndere çektiren sporcularımızı tebrik ediyorum. Bizlere büyük bir gurur yaşattılar. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden tüm sporcularımızı ayrıca kutluyor, spor yaşamlarında başarılar diliyorum."   

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