Goalball Kadın Milli Takımı, İsveç'te durdurulamıyor

Milliler, İngiltere\'yi 11-3, ABD\'yi ise 9-8 yendi



Ercan ATA - MALMÖ / DHA

Türkiye Görme Engelliler Kadın Goalball Milli Takımı, 28 Mart\'ta İsveç\'in Malmö şehrinde başlayan ve 2 Nisan\'a kadar sürecek olan Malmö InterCup turnuvasındaki ilk iki maçını kazandı.

3 - 9 Haziran 2018 tarihleri arasında İsveç\'te yapılacak olan Goalball Dünya Şampiyonası hazırlık turnuvası olan Malmö InterCup\'ta mücadele eden erkek ve kadın Goalball Milli Takımları ilk gün maçlarını tamamladılar. Erkeklerde turnuvaya kötü başlayan milliler; Kanada\'ya 2-1, İsveç\'e ise 4-3 kaybederek yarı final şansını zora soktu. Erkek Milli Takımı yarı finale yükselmek için yarın oynayacağı Brezilya ve Belçika maçlarını kazanıp, İsveç\'in maçlarını kaybetmesini bekleyecek.

Son Avrupa şampiyonu Kadın Goalball Milli Takımı ise Dünya Şampiyonası öncesi son ciddi turnuva olan Malmö InterCup\'a fırtına gibi başladı. Kaptan Sevda Altınoluk\'un devleştiği maçlarda İngiltere\'yi 11-3, ABD\'yi ise 9-8 yenerek yoluna devam ediyor. Yarın günün ilk maçında İsveç, ikinci maçında ise Kanada ile karşılaşacak olan milliler, bu iki maçın kazanılması halinde adını yarı finale yazdıracak. Kaptan Sevda bu iki maçta toplam 16 gol atarak turnuvanın en çok gol atan sporcusu durumunda.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Millilerin maç önü yemin etmeleri

(FOTOĞRAFLI)