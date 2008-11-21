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Ekonomi

GM'nin finans kolu FED’e başvurdu

General Motors'un finans kolu GMAC, Amerikan Merkez Bankası'na (FED) bankacılık holding şirketi olmak için başvurdu.

21 Kasım 2008 02:00

General Motors'un finans kolu GMAC, Amerikan Merkez Bankası'na (FED) bankacılık holding şirketi olmak için başvurdu.

Başvurunun kabul edilmesi halinde GMAC, ABD Hazinesi'nin 700 milyar dolarlık banka kurtarma planındaki yardım için uygun hale gelecek. GMAC, statüdeki değişikliğin, sermaye pozisyonunu destekleyeceğini, otomotiv ve tutsat finansmanına devam etmesini sağlamaya izin vereceğini bildirdi.

GMAC'ın çoğunluk hissesine menkul kıymetler şirketi Cerberus sahip bulunuyor. Cerberus aynı zamanda Chrysler'in de hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduruyor. General Motors ise GMAC'de yüzde 49 hisseye sahip.

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