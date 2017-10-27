GMİS: TTK'nın özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağı önünde işçilerle bir araya gelerek, \"TTK’nın bir karışının bile özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Madenler satılamaz. Madenci feneri sönmeyecek\" dedi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen, kamuoyunda \'torba tasarı\' olarak bilinen, \'Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı\' ile ilgili maden işçilerini bilgilendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bartın\'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağı girişinde işçilerle bir araya gelen Demirci, söz konusu tasarı ile TTK\'nın özelleştirilmesinin önünün açıldığını söyledi. Demirci, yıllarca TTK\'ya işçi alınması için mücadele verdiklerini söyleyerek şöyle konuştu:

\"TTK\'da 2002 yılında 15 bin kişi varken, şimdi 7 bin işçiye düştü. Taşkömürü ithalatı için yılda 4-5 milyon dolar ödüyoruz. TTK’yı küçültenler, şimdi ekonomik kriz beklentisiyle torba yasayla faturayı bize kesmeye çalışıyorlar. Bu torba yasa içerisine TTK ve Türkiye Kömür İşletmeleri\'ni, yani madenlerimizi koydular. TTK\'yı parçalayarak, hatta işletmeleriyle birlikte özelleştirmenin yolları açılıyor. Ve bu yetkiyi TTK ve TKİ Genel Müdürlüğü\'ne bırakmaya çalışıyorlar. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Bu yasa tasarısını genişletilmiş başkanlar toplantısında konuştuk. İşçilerimize bilgi verdik. Tek yürek, tek ses olduk. Birlik ve beraberlik içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. TTK’nın bir karışının bile özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Bu yasa tasarısı derhal çekilmelidir. Madenler satılamaz. Madenci feneri sönmeyecek.\"

Maden işçileri de, \'Madenlere uzanan eller kırılsın\', \'Madenci feneri sönmeyecek\', \'Madenler bizimdir bizim kalacak\' sloganlarıyla Ahmet Demirci\'ye destek verdi.



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