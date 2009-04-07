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Ekonomi

GM'in yeni CEO’su: İflastan kaçınabiliriz

GM'in yeni üst yöneticisi (CEO) Fritz Henderson, iflas konusundaki tutumunu yumuşatarak, "Eğer gerekiyorsa, bunu yapacağız" dedi.

07 Nisan 2009 03:00

General Motors'un (GM) yeni üst yöneticisi (CEO) Fritz Henderson, iflas konusundaki tutumunu yumuşatarak, "Eğer gerekiyorsa, bunu yapacağız" dedi.

CNN'e konuşan Henderson, yeniden yapılanma sürecinde hala iflas korumasından kaçınmayı tercih ettiklerini belirtti.

Henderson, ABD Başkanı Barack Obama ve ekibinin, hedeflerin başarılması için iflas korumasının belki de en iyi çözüm olduğuna işaret ettiğini ifade ederek, "Bundan dolayı, duruma baktığınızda, (evet işi bitirmeye çalışmak için zaman harcayacağız, daha agresif çalışma, mahkeme sürecinin dışında. Fakat eğer gerekiyorsa, bunu yapacağız) diyoruz" dedi.

ABD Yönetiminin, GM'ye, iflas altında yeniden yapılandırmaya gitmek zorunda kalabileceğini söylemesini de değerlendiren Henderson, "İflasa gitmek zorunda kalsak bile, şirket burada olacak" diye konuştu.

Henderson, GM'nin yeniden yapılanmada daha derine gitmeye ve hızlı gitmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

ABD Yönetimi, geçen ay, General Motors (GM) ve Chrysler'ın yeniden yapılanma planlarını reddetmişti. ABD Başkanı Obama, GM'nin yaşayabilmek için sundukları ilk planlarının çok başarılı olamayacağını ifade etmişti.

GM'nin üst yöneticisi Rick Wagner ise baskılar sonucu işten ayrılmak zorunda kalmış, 29 Mart itibariyle Henderson görevi devralmıştı.

Hazine Bakanı Timothy Geithner, CBS televizyonunda, "Henderson'ın iflası bir olasılık" olarak görmesine katılıyor musunuz sorusuna, birden fazla seçeneğin işleyebileceğini söyledi.

Geithner, "Bizim testimiz, hangisi işleyecek. Hangisi şirketi daha güçlü ve Amerikan ekonomisinin bir parçası olan yeniden yapılanma ile çıkmaya yardımcı olabilir. Onları geleceğimizin parçası olarak istiyoruz" dedi.

Detroit merkezli otomobil üreticisi GM, geçen yıl sonunda 92 bin olan çalışan sayısını 2012 yılına kadar 72 bine düşürmeyi amaçladığını açıklamıştı. Henderson, Otomotiv Komisyonunun şirketin daha fazla ve hızla işçi çıkarmaya ihtiyacı olduğunu düşündüğünü bildirdi.

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