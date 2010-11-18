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Ekonomi

GM'DEN REKOR HALKA ARZ DETROIT (A.A)

18 Kasım 2010 19:30

-GM'DEN REKOR HALKA ARZ DETROIT (A.A) - 18.11.2010 - ABD'li otomobil üreticisi General Motors (GM), iflastan çıkışından 2 yıldan kısa bir süre sonra dünyanın en büyük halka arzını gerçekleştirdi. Şirketin halka arz ettiği hisselerin değeri 23 milyar doları buldu.  Halka arzın tamamlanmasıyla, şirkette ABD yönetiminin payı yüzde 61'den yüzde 33'e gerileyecek.   Geçen yıl ABD yönetimi tarafından kurtarılan GM'nin bugünkü halk arzında hisse başına ortalama fiyat 33 dolar oldu.   ABD yönetimi, şirketi 50 milyar dolarlık kurtarma paketiyle iflastan kurtarmıştı. GM, bu yıl başında 6,7 milyar dolarlık geri ödeme yapmıştı.  Hazine yetkilisi Ron Bloom, hükümetin geri kalan hisseleri de mümkün olduğunca çabuk elinden çıkarmak istediğini ifade etti.

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