GM üretiminde yüzde 5.5'lik artış

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamada, ülkenin Andican vilayetinde yerleşen GM-Uzbekistan Özbek-Amerikan ortak otomobil fabrikasındaki araç üretimi yılın Ocak-Ağustos aylarında yüzde 5.5 artışla 126 bin 506'yı oluşturduğu belirtildi.



Açıklamada, bu dönemde fabrikada üretilen araçların 55 bin 189'unu (yüzde 6,8 düşüş) Nexia, 42 bin 598'ini (yüzde 1 düşüş) Matiz, 15 bin 485'ini (yüzde 3,3 artış) Damas, 724'ünü (yüzde 45 düşüş) Epica, 713'ünü (yüzde 46 düşüş) Captiva tipi modeller oluşturduğu belirtilirken, bu dönem içerisinde ilk defa 11 bin 797 adet Lacetti üretildiği kaydedildi.



Ekim 2007'de, General Motors Corp., Özbek Oto Sanayi Birliği bünyesindeki araç fabrikasının yüzde 25 hissesini 66,7 milyon dolara satın alırken, bu çerçevede sermayesi 266,7 milyon dolarlık ortak fabrika kurma konusunda mutabakat sağlamıştı.



1996 yılında Güney Kore'nin Daewoo şirketi ile Özbek Auto Sanayi Birliği, eşit paylarla yıllık 200 bin adet araç üretme kapasiteli ve sermayesi 200 milyon dolar olan ve maliyeti 650 milyon dolar olan otomobil fabrikasını faaliyete açmış, Mayıs 2005'te ise Özbek tarafı Daewoo şirketine ait yüzde 50 hissenin tamamını 110 milyon dolara satın almıştı.



Fabrikada, 2008 yılında yüzde 13,5 artışla 195 bin 38 araç üretilirken, bunun büyük bir kısmı başta Rusya olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine ihraç edilmişti.