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Ekonomi

GM Taylan’daki fabrikasını kapatıyor

ABD’li otomotiv üreticisi General Motors (GM), Tayland’daki fabrikasını geçici olarak kapatıyor.

21 Kasım 2008 02:00

ABD’li otomotiv üreticisi General Motors (GM), Tayland’daki fabrikasını geçici olarak kapatıyor.

Taylan GM Halkla İlişkiler Müdürü Chartchai Suwanasevok, geçen yıl 100 bin araç üretilen Rayong’daki fabrikanın düşen talep ve küresel ekonomik yavaşlama nedeniyle gelecek ay ortası itibariyle 2 aylığına kapatılacağını açıkladı.

Suwanasevok, fabrikadaki 258 işçinin çıkarılmasının planlandığını da belirtti. Bu arada Japon Isuzu şirketi de küresel talebin düşmesi nedeniyle geçici ve yarım gün çalışan işçileri işten çıkaracak. Sözcü Ai Ito, yılın son iki ayında 1400 işçiyi işten çıkaracaklarını açıkladı. Gelirlerinin yüzde 65’ini yurt dışından sağlayan şirket, 7,700 işçiyi tam gün istihdam ediyor. Şirket, yıllık kamyonet üretimini yaklaşık yüzde 10 azaltarak, 277 bin adetten 249 bin adete çekmeyi planlıyor.

Japon otomotiv şirketleri Toyota, Honda ve Nissan da üretim ve kar hedeflerini kısmıştı.

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