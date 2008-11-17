GM Suzuki’deki hisselerini satıyor

ABD'li otomotiv şirketi General Motors, Suzuki'deki hisselerini nakit sağlamak için 230 milyon dolara satıyor.



Japon otomotiv şirketi Suzuki Motor, yaptığı açıklamada, General Motors'daki yüzde 3,02 hissesinin tamamını 230 milyon dolara geri alacağını belirtti.



General Motors ve Suzuki arasındaki ortaklık 1981 yılına kadar gidiyor. General Motors Suzuki'ye 2006 yılında hisselerinin yüzde 17'sini satmış, geriye yüzde 3,02 hissesi kalmıştı.



Ekonomik kriz nedeniyle satışları son 25 yıldaki en kötü seviyelerine gerileyen General Motors, Ford ve Chrysler şirketleri, ABD hükümetinden 25 milyar dolarlık yardım talebinde bulunuyor.

