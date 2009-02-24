GM Meksika’daki üç fabrikasını kapatıyor

ABD'li otomotiv şirketi ABD ve Meksika'da düşen talep nedeniyle Meksika'daki üç fabrikasını geçici olarak kapatacak.



Şirketten yapılan açıklamada, Silao ve Toluca'daki fabrikalarında mart ayında üretime 5 gün ara verileceğini, Ramos Arispe fabrikasındaki iki üretim hattının da Mart’ta 6 gün çalışmayacağını, bu fabrikanın nisan ayında ise 5 günlüğüne tamamen kapatılacağını bildirdi.



Şirket, daha önce Ramos Arispe fabrikasından şubat ile mart aylarında 600 işçinin çıkarılacağını açıklamıştı.



Geçen ay otomotiv ihracatı yüzde 57 gerileyen Meksika'da, içerdeki satışlar yüzde 28 ve üretim yüzde 51 geriledi.



Bu arada Japon otomotiv firması Mitsubishi Motors, stokların uygun seviyelere düşmesi nedeniyle mart ayında üretimini artırmayı planlandığını açıkladı.



Açıklamada, Mitbusishi Colt'un üretildiği ve şubat ayında 16 gün çalışması planlanan Nagoya fabrikasının martta 24 gün üretim yapacağı, Pajero modelinin üretildiği ve bu ay 9 gün açık olması planlanan fabrikanın martta ise 18 gün açık olacağı ifade edildi.



Küçük araçların üretildiği Okayama'da ise Şubat’ta 17 gün olması hedeflenen çalışma süresinin gelecek ay 22 güne, bu fabrikada diğer araçların yapıldığı iki hatta ise bu ay 7 gün olan sürenin 15 güne çıkarılacağı belirtildi.



Mart ayında sona erecek mali yılına göre 670 milyon zarar bekleyen şirket, aynı dönemde üretim hedefini 330 bin adete düşürdü.

