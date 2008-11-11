GM hisseleri dibe vurdu

ABD’li otomotiv devi General Motors’a (GM) ilişkin kaygılar giderek artıyor. GM’in ABD hükümetinden destek alamaması halinde yıl sonuna kadar iflas etme riski taşıdığını ifade eden Deutsche Bank, GM hisse senedi için tavsiyesini ‘tut’tan ‘sat’a çevirdi.

Barclays, GM için tavsiyesini ‘piyasa ağırlığı’ndan, ‘piyasa ağırlığını düşür’e revize ederken, Credit Suisse, yatırımcılara ABD’de satışlar toparlanmaya başlayana kadar otomotiv şirketlerinden uzak durmalarını tavsiye etti.



GM, talebin düşmesi nedeniyle 2009’un ilk çeyreğinde Kuzey Amerika’daki üretimini kısacağını açıkladı. Tüm bu gelişmeler üzerine GM hisse senedi dün yüzde 23 değer kaybederek son 62 yılın en düşük seviyesine indi.



OBAMA’DAN DESTEK ÇAĞRISI

ABD’nin 20 Ocak 2009’da göreve gelecek yeni başkanı Barack Obama, George Bush’u otomotiv sektörüne destek olmaya çağırdı. Dün Beyaz Saray’ı ziyaret eden Obama, hükümetin otomotiv şirketlerine acilen maddi yardımda bulunması gerektiğini söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Dana Perino ise, Kongre’nin gelecek hafta otomotiv şirketlerine ek destek verme konusunu gündeme alabileceğini söyledi.

