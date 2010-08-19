-GM HALKA ARZ İÇİN BAŞVURDU NEW YORK (A.A) - 19.08.2010 - ABD'nin en büyük otomobil üreticisi General Motors (GM), kriz döneminde iflastan kurtarılmak için aldığı devlet yardımını ödeyebilmek amacıyla halka arz için ABD Sermaye Piyasası Kurulu'na (SEC) başvuruda bulundu. General Motors, iflas korumadan çıkışından yalnızca 1 yıl sonra yaptığı bu halka arzda GM'ye Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Bank of America Merrill Lynch ve Citigroup'un aracılık edeceği belirtiliyor. Şirket, SEC'e yaptığı 700 sayfalık başvuruda satış için beklediği hisse fiyatına ilişkin bilgi vermedi. Ancak, bu halka arzın tarihin en büyük halka arzlarından biri olması bekleniyor. Ekonomistler, GM'nin bu halka arzdan 20 milyar dolara kadar kaynak elde edebileceğini ifade ediyor. Resesyon sırasında iflasa sürüklenen GM, iflas korumadan 10 Temmuz 2009'da çıktı. Şirket, iflas korumadan çıkarken ABD hükümetinden 50 milyar dolar yardım aldı. ABD hükümeti ise şirketin hisselerinin yüzde 61'ine sahip oldu. Kanada ise 9,5 milyar dolar karşılığında şirketin yüzde 12 hissesini elde etti. Şirket bu zorlu süreçte, borçlarını azaltma, işçi sayısını azaltma, fabrikaları kapatma ve kar getirmeyen Hummer, Saab ve Saturn gibi birimlerini elden çıkarma yoluyla şirketin maliyetlerini azaltmaya çalışmıştı. Bu süreçten en çok şirketin çalışanları etkilendi. 1978 yılında 600 bini ABD'de olmak üzere 850 bin olan personel sayısı 2005'te 335 bine geriledi. Şirketin, 30 Haziran itibariyle dünya genelinde 208 bin kişiye istihdam sağladığı belirtiliyor. 1908 yılında kurulan şirket, 1931 ve 2008 yılları arasında en çok satış yapan otomobil üreticisi oldu.