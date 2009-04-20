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Ekonomi

GM bin 600 kişiyi işten çıkaracak

20 Nisan 2009 19:20

ABD'li otomotiv şirketi General Motors (GM), 1,600 personeli işten çıkaracak.

GM Kuzey Amerika Başkanı Troy Clarke, işçilere elektronik posta ile gönderdiği açıklamasında, GM'nin uzun vadede faaliyetlerine devam edebilmesi için gelecek birkaç gün içinde yapılması beklenen işten çıkarmaların gerekli olduğunu belirtti.

Geçen ay 3 bin 400 personeli işten çıkaran şirket, yıl sonuna kadar dünya çapında 47 bin çalışanının işine son verecek.

Hükümetten şimdiye kadar 13,4 milyar dolar kredi alan GM'nin, 1 Haziran'a kadar, hükümetten daha fazla yardım alabilmek için maliyetleri kısması ve hissedarlarından bazı tavizler alması gerekiyor.

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