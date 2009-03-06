GM batıyor, CEO 15 milyon dolar kazanıyor

Kredi almaya uçakla gittiler





Kanadalı sendika GM ile görüşüyor

GM'in, ABD Sermaye Piyasası Kurulu'na (SEC) sunduğu 2008 yılı raporuna göre, şirketin yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Rick Wagoner'in gelirinin, menkul kıymetlerde bulunan 11,9 milyon dolarlık kısmı, şirketin hisseleri değer kaybettiği için 682 bin dolara düştü.Önceki yıl 15.7 milyon dolar gelir elde eden Wagoner'in geliri, geçen yıl yüzde 5.5 gerileyerek 14.9 milyon dolar oldu. Wagoner, geçen yıl nakit olarak teşvik primi almadı, ancak 2007 yılında 1.6 milyon dolar olan maaşı geçen yıl yüzde 35 arttı. Wagoner'in geçen yılki maaşı, şirketin yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında, iki yıllığına azaltılmasını kabul ettiği için 2006 yılından önceki seviyeye döndü.Bu yıl GM'nin hükümetten kredi alması karşılığında maaşının 1 dolar olmasını kabul eden Wagoner, geçen yıl 2.1 milyon dolar maaş, 11.9 milyon dolar menkul kıymet ve 836 bin dolar diğer mali gelir elde etti.Geçen yıl Wagoner'in geliri içinde bulunan ve 7.1 milyon dolar tutarındaki 1 milyon adet tercihli hissenin bugünkü tutarı, Wagoner satın aldığında 23.13 dolar olan hisselerin değeri 2 doların altına gerilediği için azalmış bulunuyor. Wagoner'in önceki yıllarda aldığı 4.7 milyon adet tercihli hisse de, GM'nin borsa fiyatı, tercihli hisselerin süresi dolmadan önce kullanım fiyatının üstüne çıkmazsa değerini yitirmiş olacak.Önceki yıl sonunda 24,89 dolar olan ve 2008 yılında yüzde 87 değer kaybeden GM hisseleri, dün Wagoner'in diğer mali gelirleri, şirketin uçağının kişisel kullanımı için 160 bin dolar, kişisel güvenlik için 270 bin dolar, şirketin araçlarının kullanımı için 11.500 dolar ile finansal ve emlak planlama için 12 bin dolar olarak sıralanıyor.Geçen yıl Wagoner ile Chrysler ve Ford'un CEO'larının, hükümetten kredi almak için Washington'a özel uçaklarıyla gitmeleri, Kongre'de büyük tepkiye yol açmıştı. GM, 31 Aralık'ta hükümetle kredi anlaşmasını imzaladığında şirketin özel uçağını elden çıkarmayı kabul etmişti.Şimdi Wagoner, şirketin baş işletme görevlisi Fritz Henderson ve şirketin baş mali işler görevlisi Ray Young, ticari havayollarında ''first-class'' uçuyor. Diğer üst düzey yetkililer de uluslararası seyahatlerde ''business class'' ve iç hatlarda ise ekonomi sınıfı uçuyorlar.Son üç yılda 82 milyar dolardan fazla zarar eden GM, ABD hükümetinden 13,4 milyar dolar kredi aldı ancak, bu kredi miktarını 30 milyar dolara çıkarmaya çalışıyor.Yeniden yapılanma programı kapsamında yıl sonuna kadar 4 bini Kanada'da olmak üzere dünya çapında 47 bin işçiyi işten çıkarmayı planlayan GM, ABD'de 5 fabrikayı daha kapatacak.New York Borsası'nda 34 sent (yüzde 15.5) azalarak 1.86 dolara indi.Bu arada, Kanada Otomotiv İşçileri Sendikası (CAW), GM'ye bağlı Kanadalı şirket ile görüşmelerinde bazı ödünler vermeye hazır olduğunu bildirdi.CAW Başkanı Ken Lewenza, düzenlediği basın toplantısında, ABD'li Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası'nın (UAW) GM ile geçici anlaşmasını incelediklerini ve bu anlaşma temelinde koşulları görüşeceklerini, ancak Kanada'nın pazar payını sürdürmesi gerektiğini söyledi.Lewenza, ''Toplu sözleşme, gücünü göstermekle ilgili değil, bu, tarafların, Kanada'da sahip olduğumuz işlerimizi sürdürmemize izin verecek yatırım avantajını devam ettireceğimiz anlaşmaya varmasıyla ilgili bir durum'' dedi.''Dünya durgunluk döneminden geçiyor ancak, otomotiv sektörü buhrandan'' diyen Lewenza, sektörün hükümetin müdahalesiyle yaşamını sürdürebileceğini belirtti.GM ile 15 Mart'a kadar anlaşma imzalamayı umduğunu söyleyen Lewenza, GM ile yapılacak anlaşmanın, bu ayın sonuna kadar tamamlamayı umduğu Chrysler ve Ford ile yapılan görüşmelerde ''örnek'' teşkil edeceğini kaydetti.CAW, hali hazırda geçen bahar döneminde 2011 yılına kadar geçerli olmak üzere maaşları 3 yıl dondurmayı kabul ederek, GM, Ford ve Chrysler için 697 milyon dolar tutarında ödün vermiş bulunuyor.Kanada'da varlığını sürdürebileceğine dair geçen ay Kanada hükümetine yeniden yapılanma planı sunan GM Canada, sendika ile görüşmelerinin önemli bir parçasının emeklilik maliyetlerinin azaltılması olacağını, ancak emekliler için mevcut sağlık harcamaları ve emeklilik oranlarının sürmesini istediğini belirtiyor. GM, ayrıca görüşmelerde maaşların azaltılmasını da istiyor.