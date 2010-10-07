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Ekonomi

GM 4 BİN CADILLAC SRX'İ GERİ ÇAĞIRIYOR DETROIT (A.A)

07 Ekim 2010 20:38

-GM 4 BİN CADILLAC SRX'İ GERİ ÇAĞIRIYOR DETROIT (A.A) - 07.10.2010 - ABD'li otomobil üreticisi General Motors (GM), 3 bin 996 adet Cadillac SRX'i geri çağırıyor.  GM'den yapılan açıklamada, hidrolik direksiyondaki sıvının sıcak motora akması nedeniyle 2009 yılı Aralık ayında üretilen 3 bin 996 adet SRX modelin geri çağrılacağı bildirildi.  Söz konusu sorun nedeniyle en az bir yangın vakasının bildirildiği, ancak herhangi bir çarpma veya yaralamanın yaşanmadığı ifade edildi.  GM, araçların çoğunluğunun ABD'de satıldığını, 341 adetinin ise Çin'e ihraç edildiğini belirtti.  Cadillac'ın ABD'deki satışları bu yılın dokuz ayında geçen yıla kıyasla yüzde 44 arttı.

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