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GLOWACKİ'NİN MR'I ÇEKİLDİ TRABZON (A.A)

24 Ağustos 2010 17:13

-GLOWACKİ'NİN MR'I ÇEKİLDİ TRABZON (A.A) - 24.08.2010 - Trabzonspor'un dün Fenerbahçe maçında sakatlanan Polonyalı oyuncusu Arkadiusz Glowacki'nin MR'ı çekildi. Bordo-mavili futbolcu, kulüp doktoru Hakan Ayaz ile birlikte geldiği Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'nde MR çektirdi. Sol diz iç yan bağlarından sakatlanan futbolcunun UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Liverpool maçı ile ligdeki Antalyaspor maçında kesin olarak forma giyemeyeceği, tam durumunun MR sonuçlarına göre netlik kazanacağı belirtildi. Bordo-mavili takım forması altında ilk golünü dün Fenerbahçe maçının 29. dakikasında kaydeden savunma oyuncusu, 64. dakikada sakatlanarak oyun dışı kalmıştı. Polonyalı oyuncunun kızı Amelia da gece hastaneye kaldırılmış ve apandisit ameliyatı olmuştu. Glowacki, Fenerbahçe maçı öncesi ülkesinin milli takımına çağrılmıştı. 

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