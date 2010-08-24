-GLOWACKİ'NİN "ŞANSIZ" GÜNÜ TRABZON (A.A) - 24.08.2010 - Trabzonspor'un sezon öncesi Wisla Krakow takımından kadrosuna dahil ettiği ve ortaya koyduğu futbol ile beğeni kazanan oyuncusu Glowacki, dün akşam iki şansızlığını bir arada yaşadı. Dün ülkesinin milli takım kampına davet edilen, ancak Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Glowacki'nin, gece de kızı Amelia'nın apandisit ameliyatı olduğu bildirildi. Kulüp sağlık kurulu başkanı İrfan Coşkun, Glowacki'nin kızı Amelia'nın şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gece saat 03.00'de Özel İmperial Hastanesi'ne kaldırıldığını belirterek, ''Burada apandisit teşhisi konuldu ve ameliyatı gerçekleştirildi. Şu anda durumu iyi. 1-2 gün içinde taburcu olacak'' dedi. Glowacki'nin sol diz iç yan bağlarından sakatlığının bulunduğunu ifade eden Coşkun, ''MR'ı çekilerek durumu netleşecek. Eğer sadece esneme varsa, yırtık yoksa perşembe günkü Liverpool ve hafta sonu yapılacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Aksi takdirde sakatlık süreci uzayacak'' diye konuştu.