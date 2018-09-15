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Spor

Gloria Kupası Basketbol Turnuvası yarın sona eriyor

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA) Antalya'nın Serik ilçesinde Gloria Sports Arena'da düzenlenen Gloria Kupası Basketbol Turnuvası yarın final müsabakasıyla sona erecek

15 Eylül 2018 15:21

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)

Antalya\'nın Serik ilçesinde Gloria Sports Arena\'da düzenlenen Gloria Kupası Basketbol Turnuvası yarın final müsabakasıyla sona erecek.
Belek turizm merkezinde düzenlenen Gloria Kupası Basketbol Turnuvası\'nda dün oynanan karşılaşmalarda Anadolu Efes, TOFAŞ\'ı 83-77, CSKA Moskova ise Banvit\'i 76- 71 mağlup etti. Bu skorların ardından turnuvanın final karşılaşması CSKA Moskova ve Zalgiris Kaunas arasında oynanacak.
Banvit ve Anadolu Efes üçüncülük, Tofaş ve Monaco ise beşincilik için parkeye çıkacak. Turnuva, yarın oynanacak müsabakaların ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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