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Spor

Gloria - Smart Casual Event şampiyonu Zalgiris Kaunas oldu

Antalya'nın Serik İlçesi’nde düzenlenen Gloria -  Smart Casual Event Basketbol Turnuvası’nın şampiyonu Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas oldu

18 Eylül 2017 00:18

Antalya\'nın Serik İlçesi’nde düzenlenen Gloria -  Smart Casual Event Basketbol Turnuvası’nın şampiyonu Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas oldu.

Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Sport Arena tesislerinde 6 takımın katılımıyla düzenlenen ve 4 gün süren Gloria - Smart Casual Event Basketbol Turnuvası bugün yapılan karşılaşmalarla sona erdi.

Turnuvanın finalinde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile Rusya’nın Zenit St. Petersburg takımı karşı karşıya geldi. Zalgiris Kaunas, Zenit St. Petersburg’u 79-78 yenerek şampiyon oldu. Banvit üçüncü, Nizhny Novgorod dördüncü, Anadolu Efes beşinci, Tofaş da altıncı oldu.

Turnuva sonunda düzenlenen kupa töreninde dereceye giren takımlara kupalarını Gloria Sport Arena Satış Müdürü Görkem Dönmez ile Smart Casual Event Genel Müdürü Mert Osman Can tarafından verildi.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Final maçından görüntüler

- Kupa töreni

HABER - KAMERA: Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) - (FOTOĞRAFLI)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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