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Spor

Gloria - Smart Casual Event şampiyonu Banvit

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) - Antalya'nın Serik İlçesi’nde düzenlenen Gloria - Smart Casual Event Basketbol Turnuvası’nın şampiyonu Banvit oldu

25 Eylül 2017 01:50

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) - Antalya\'nın Serik İlçesi’nde düzenlenen Gloria - Smart Casual Event Basketbol Turnuvası’nın şampiyonu Banvit oldu.

Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Sport Arena tesislerinde 6 takımın katılımıyla düzenlenen ve 4 gün süren Gloria - Smart Casual Event Basketbol Turnuvası sona erdi. Turnuvanın finalinde Rus ekibi Zenit St. Petersburg ile Banvit karşı karşıya geldi. Banvit, Zenit St. Petersburg’u 82-80 yenerek şampiyon oldu. Beşiktaş üçüncü, Eskişehir Basket dördüncü, Muratbey Uşak beşinci, Lokomotiv Kuban da altıncı oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupaları düzenlenen törende Gloria Sport Arena Satış Müdürü Görkem Dönmez ile Smart Casual Event Genel Müdürü Mert Osman Can tarafından verildi.

 

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