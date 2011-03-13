-GLOCK İTHAL SİLAH SATIŞLARINDA BİRİNCİ ANKARA (A.A)- 13.03.2011 - Türkiye'de 2010 yılında, ithal tabancadaki toplam satış miktarı 3 bin 300 oldu. İthal tabanca satışlarında, Avusturya yapımı Glock marka tabanca, 1024 adetlik satış rakamıyla ilk sırada yer aldı. İthal tabanca satışlarında ençok tercih edilen marka Glock olurken, ithal tüfek satışlarında ise Çek yapımı Ceska (CZ) tüfekleri ilk sırada yer alıyor. İthal tabanca ve tüfeklere gelen yeni talepler nedeniyle, ithal tüfeklerin yanısıra, yeni bir parti Glock tabancasının da ithal edildiği ve önümüzdeki günlerde satışa sunulacağı belirtildi. Yetkililer, silah satışlarında, yerli tabanca satışının üçte birini geçmeme gibi bir temayülün bulunması nedeniyle, ithal silah talebinin ancak belirli bir kısmının karşılandığını vurguluyorlar. Türkiye'de satışı yapılan ithal tabancalar, ''Smith&WEsson, Beretta, Browning, Sıg Sauer, Rossi, Tanfoglio,Bernardelli, IM-Metal (HS 2000), ZP-Kevin, Jericho, Desert Eagle, Para Ordadance, Kahr Arms, Ceska Zbrojovka, Luvo Prague, Heckler Koch, Steyr, Walther, Glock'' olarak Sıralanıyor. İthal tüfekler ise Sako, Blaser, Remington, Heym, Browning, Ceska, Sauer markalarından oluşuyor. İthal silahlar, ağırlıklı olarak, ABD, İtalya, Avusturya, Almanya, İngiltere, Belçika, İsrail ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerden geliyor. -CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMALARI DA GLOCK ALDILAR Öte yandan resmi piyasada, bazı kolluk kuvvetlerinin yanısıra, Cumhurbaşkanlığı korumalarının tamamının da Glock aldığı belirtildi. Bu arada, ithal silahın getirdiği rekabetin, son yıllarda, yerli silah sanayiinin de gelişmesine katkıda bulunduğu ve kalite düzeyine artıran yerli silah sanayiinin, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırdığı kaydedildi. Geçtiğimiz yıllarda, ithal tabanca ve tüfekleri inceleyerek, eksikliklerini ve avantajlarını tespit eden yerli silah sanayiinin, Ar-Ge çalışmalarına da ağırlık vererek, dünya standartlarında silah üretme çabasında oldukları belirtiliyor.