Glocal Group Şirketi Kurucusu Özdil: Putin’in zararı 165 milyar dolara kadar çıkabilir

Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Rusya’ya uygulanacak yaptırımlar hakkında konuşan Glocal Group Şirketi Kurucusu Eser Özdil, Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılmasının Rusya’yı başta enerji ticareti olmak üzere ciddi bir döviz sıkıntısına sokacağını söyledi. Özdil, Rusya’nın geçen yılki petrol ve doğal gaz ihracatının parasal karşılığının 165 milyar doların üzerinde olduğunu vurguladı.

Daktilo1984’ten Arın Demir’in sorularını yanıtlayan Eser Özdil, 2014’te Kırım’ın ilhakından sonra uygulanan yaptırımlarla bugünü karşılaştırarak “2014 sonrası yaptırımlar kapsam olarak hafif olsa da Rus ekonomisine negatif etkileri oldu. Söz konusu yaptırımların kısa ve orta vadedeki etkilerinin yüzlerce milyar dolar olduğuna yönelik pek çok hesaplama yapılmıştı” dedi. Şu anki topyekün işgâl hâlinde durumun çok daha farklı olduğunu belirten Özdil, “İlk açıklanan yaptırımlar dahi 2014’tekilerden daha sert ve ekonomik olarak can acıtıcı” dedi ve Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılmasının en ağır ekonomik yaptırım olacağını söyledi. Özdil sözlerine, “Putin’in Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı harekatı ile ciddi bir hata yaptığını ve yaptırımların kısa vadeli etkileri sınırlı olsa da orta ve uzun vadede yıkıcı olacağını düşünüyorum. Ukrayna direniş gösterirse ki sahadan gelen haberler sert bir direnişin olduğu yönünde, Rusya’nın askeri harekatı devam ettirmede ciddi şekilde zorlanacağını düşünüyorum” şeklinde devam etti.

“Süreç bizi Putin’siz bir Rusya’ya götürebilir”

Ukrayna’ya karşı başlatılan geniş işgal harekatında Putin’in askeri opsiyonları sonuna kadar kullanacağını ve direniş sertleştikçe Rusya’nın saldırılarının da sertleşeceğini düşündüğünü belirten Özdil, “Süreç bizi Putin’siz bir Rusya’ya götürebilir” ifadelerini kullandı.

Yaptırımların sonuçlarının ve savaşın maliyetinin Rusya iç politikasında sorunlara sebep olabileceğini söyleyen Özdil, Putin’in genişlemeci bir dış politika uygulamasının ciddi bir iç muhalefet yaratacağını belirtti. Özdil, “Putin de bu olasılığı bertaraf etmek için konuşmasında Ukrayna’yı Rus ulusal güvenliğine bir tehditmiş gibi sunuyor. Böylece Ukrayna’nın işgalini meşrulaştırmaya çalışıyor” dedi.

“Enerji arzında kısa vadede dramatik bir değişim olmaz”

Özdil ayrıca bu yaptırımların Türkiye ve Avrupa’nın enerji arzını nasıl etkileyeceği hakkında görüşlerini belirtti. “Savaşın başından itibaren Avrupa’ya yönelik doğal gaz akışının miktarında artış söz konusu. Ukrayna üzerinden transit akışta da şu ana kadar bir sorun yaşanmadı. Tüm tarafların doğal gaz ticaretinin dikkatli bir şekilde devam etmesi yönünde zımnen mutabık olduğu anlaşılıyor” diyen Özdil, “Avrupa’nın enerjiye, Rusya’nın da enerjiden gelecek gelire ihtiyacı var. Ayrıca enerji sektörüne yönelik yatırımlar uzun soluklu ve pahalı yatırımlardır. Bu nedenle, kısa vadede dramatik bir değişiklik beklememek lazım” açıklamasını yaptı.

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