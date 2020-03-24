Global Times: Çin'de bir kişi Hantavirüs sebebiyle yolcu otobüsünde hayatını kaybetti

T24 Dış haberler

Çin'in İngilizce yayın yapan Global Times gazetesi, Hantavirüs testi pozitif çıkan bir adamın yolcu otobüsünde hayatını kaybettiğini iddia etti.

Haberde yolcunun Çin'in Yunnan bölgesinden Şantung bölgesine giden bir yolcu otobüsünde hayatını kaybettiği belirtildi ve hayatını kaybeden kişiye yapılan Hantavirüs testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Global Times'ın aktardığına göre otobüsteki 32 kişiye de test yapıldı.

Hantavirüs, yeni bir virüs türü değil. Virüs, insandan insana değil, farelere veya fare idrarı, tükürüğü veya dışkısına temasta bulunan veya soluyan insanlara bulaşıyor. Bu sebeple virüsün bir salgın yaratma tehlikesi bulunmuyor.

Global Times'ın haberinin ardından Hantavirüs, dünyada en çok konuşulanlar arasına girdi.