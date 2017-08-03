Global tehdit anketine göre Türkiye için en büyük sorun ne?

Amerikan araştırma şirketi Pew, aralarında Türkiye’nin de olduğu 38 ülkedeki 40 binin üzerindeki katılımcıya ülkelerine yönelik tehdit algılarını sordu. Türkiye’de IŞİD sorusunun yöneltilmemesi dikkat çekerken, Türklerin yüzde 72 ile “ABD’nin gücü”nü en büyük tehdit olarak algıladığı ortaya çıktı. Bu sonuç ise 37 ülke arasındaki en yüksek oran.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD’nin önemli kamuoyu araştırma şirketlerinden PEW Araştırma Merkezi dünya genelinde yaptığı bir ankette çeşitli ülke vatandaşlarının 2017 yılına dair ülkelerine yönelik tehdit algısını araştırdı. Ankete katılanlardan önlerine konan 8 tehditten hangisini öncelikli gördüklerini işaretlemeleri istendi. Bu tehditler sırasıyla “DEAŞ”, “Küresel İklim Değişikliği”, “Başka Ülkelerden Siber Saldırılar”, “Küresel Ekonominin Durumu”, “Irak ve Suriye gibi Ülkeleri Terk Eden Çok Sayıda Mülteci”, “ABD’nin Gücü ve Etkisi”, “Rusya’nın Gücü ve Etkisi”, “Çin’in Gücü ve Etkisi” olarak sıralandı.

Dünyada IŞİD

Dünya genelinde en büyük tehdit yüzde 62 ile terör örgütü IŞİD çıktı. Bunu sırasıyla yüzde 61 ile iklim değişikliği, yüzde 51 ile ayrı ayrı siber saldırılar ve küresel ekonominin durumu, yüzde 39 ile mülteci krizi, yüzde 35 ile ABD’nin gücü, yüzde 31 ile de ayrı ayrı Rusya ve Çin’in gücü izledi.

O soru sorulmadı

Anketin yapıldığı ülkelerden Rusya ile ABD’de katılımcılara kendi ülkelerinden kaynaklanan tehdide dair soru yöneltilmedi. Türkiye’deki katılımcılara DEAŞ’ı tehdit olarak görüp görmediklerinin sorulmaması da dikkat çekti.

- Türkiye’de katılımcıların yüzde 72’si ülkelerine en büyük tehdidin ABD’den geldiğini açıkladı. Bu oran ABD hariç bırakıldığında 37 ülke arasında ölçülen en yüksek oran oldu. 2013’te bu oran yüzde 44 olarak kaydedilmişti.

- Türkiye’de ikinci tehdit yüzde 64 ile büyük mülteci sayısı oldu.

- Üçüncü tehdit yüzde 59 ile küresel ekonominin durumu, dördüncü tehdit yüzde 54 ile ayrı ayrı siber saldırılar ve Rusya’nın gücü oldu.

- Beşinci tehdit yüzde 53 ile küresel iklim değişikliği, altıncı tehdit yüzde 33 ile Çin’in gücü olarak nitelendi.

- ABD ve Rusya’da DEAŞ en önemli tehdit olarak gösterildi. ABD’de oranı yüzde 74, Rusya’da ise yüzde 58 oldu. DEAŞ’ın en büyük tehdit olarak algılandığı ülke yüzde 97 ile Lübnan. DEAŞ tehdidi Avrupa ülkelerinde de yüksek ölçüldü. Bu tehdidin en yüksek ölçüldüğü ülkeler yüzde 88 ile Fransa ve İspanya, yüzde 85 ile İtalya, yüzde 79 ile Yunanistan, yüzde 77 ile Almanya oldu.

Bilgi notu

Araştırma aralarında Türkiye, ABD, Rusya ve Almanya’nın da olduğu 38 ülkede 41 bin 953 kişiyle yapıldı. Katılımcılara 16 Şubat-8 Mayıs 2017 tarihleri arasında sorular yönetildi. 38 ülke arasında Çin yer almadı. Merkezi ABD’nin başkenti Washington’da yer alan Pew Araştırma Merkezi 2004 yılından beri faaliyet gösteriyor.

Araştırmadan diğer notlar

- ABD’de DEAŞ’tan sonra ülkeye en büyük tehdit yüzde 71 ile siber saldırılar oldu. Bunu yüzde 56 ile küresel iklim değişikliği izledi. Tehditler arasında son sırada yüzde 36 ile mülteci krizi yer aldı.

- Avrupa kıtasında DEAŞ tehdidini yüzde 64 ile küresel iklim değişikliği izledi. Bunu da yüzde 54 ile siber saldırılar takip etti. Son sırada Çin’in gücü yer aldı.

- Asya-Pasifik’te DEAŞ tehdidi yüzde 62 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 61 ile küresel iklim değişikliği izledi.