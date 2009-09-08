Global ekonomi teşvik devam ederse düzelecek

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Trichet, global ekonomi iyileştiğini ancak reformların devam etmesi gerektiğini açıkladı.
Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS)
Basel'deki toplantısına başkanlık eden Avrupa Merkez Bankası Başkanı
Jean-Claude Trichet, global ekonomideki görünümün iyileştiğini fakat
politika yapıcıların gevşeyemeyeceklerini ve mali sistemi desteklemek
için reformlara devam etmeleri gerektiğini belirtti.
Çeşitli
ülkelerin merkez bankası yetkilileri Basel'deki toplantıda banka
denetiminde global çapta yürürlüğe konacak olan yeni kuralların tepe ve
dip döngülerini (boom and bust) yumuşatacağını ve varlık balonlarının
önünü alacağını kaydettiler.
Trichet
etkinliğin kapanışında yaptığı konuşmada, "Geçmişteki gözlemlerimizden
alabileceğimiz bütün dersleri almamız gerekiyor ki gözlemlediğimiz tepe
ve dip döngülerini yeniden yaşamayalım... Kredi ya da varlıklarda
şişkinliğe yol açacak balonlardan, risklere karşı dikkatsizlikten ve
aşırı risk almaktan kaçınmalıyız" dedi.
Trichet, Londra'daki G20 toplantısının ardından ve Basel'de gerçekleşen
BIS toplantısındaki havaya artan bir iyimserliğin yanı sıra temkinin de
hakim olduğunu belirtti.