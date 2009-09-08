Global ekonomi teşvik devam ederse düzelecek

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Trichet, global ekonomi iyileştiğini ancak reformların devam etmesi gerektiğini açıkladı.



Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) Basel'deki toplantısına başkanlık eden Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet, global ekonomideki görünümün iyileştiğini fakat politika yapıcıların gevşeyemeyeceklerini ve mali sistemi desteklemek için reformlara devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Trichet, Londra'daki G20 toplantısının ardından ve Basel'de gerçekleşen BIS toplantısındaki havaya artan bir iyimserliğin yanı sıra temkinin de hakim olduğunu belirtti.