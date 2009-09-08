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Ekonomi

Global ekonomi teşvik devam ederse düzelecek

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Trichet, global ekonomi iyileştiğini ancak reformların devam etmesi gerektiğini açıkladı.

08 Eylül 2009 03:00

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Trichet, global ekonomi iyileştiğini ancak reformların devam etmesi gerektiğini açıkladı.

Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) Basel'deki toplantısına başkanlık eden Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet, global ekonomideki görünümün iyileştiğini fakat politika yapıcıların gevşeyemeyeceklerini ve mali sistemi desteklemek için reformlara devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Çeşitli ülkelerin merkez bankası yetkilileri Basel'deki toplantıda banka denetiminde global çapta yürürlüğe konacak olan yeni kuralların tepe ve dip döngülerini (boom and bust) yumuşatacağını ve varlık balonlarının önünü alacağını kaydettiler.

Trichet etkinliğin kapanışında yaptığı konuşmada, "Geçmişteki gözlemlerimizden alabileceğimiz bütün dersleri almamız gerekiyor ki gözlemlediğimiz tepe ve dip döngülerini yeniden yaşamayalım... Kredi ya da varlıklarda şişkinliğe yol açacak balonlardan, risklere karşı dikkatsizlikten ve aşırı risk almaktan kaçınmalıyız" dedi.

Trichet, Londra'daki G20 toplantısının ardından ve Basel'de gerçekleşen BIS toplantısındaki havaya artan bir iyimserliğin yanı sıra temkinin de hakim olduğunu belirtti.

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