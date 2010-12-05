-GLASGOW RANGERS MAÇINA FRANSIZ HAKEM İSTANBUL (A.A) - 05.12.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi (C) Grubu'nda Bursaspor'un, 7 Aralık Salı günü İskoçya'nın Glasgow Rangers takımıyla oynayacağı karşılaşmayı Fransız hakem Tony Chapron yönetecek. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Chapron'un yardımcılıklarını Michael Annonier ve Emmanuel Boisdenghien yapacak. İlave yardımcı hakemlik görevini Olivier Thual ve Clément Turpin'in yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Alexandre Castro.