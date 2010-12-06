-GLASGOW RANGERS HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI BURSA (A.A) - 06.12.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Bursaspor ile karşılaşacak olan Glasgow Rangers, hazırlıklarını tamamladı. Maçın oynanacağı Atatürk Stadı'nda son çalışmasını yapan Glasgow Rangers'in antrenmanını, basın mensupları 15 dakika izleyebildi. İskoç ekibi, bu süreçte ısınma koşuları ve pas çalışması yaptı. Glasgow Rangers'in yarın akşam 21.45'de oynanacak maça, McGregor, David Weir, Foster, Bougherra, Whittaker, Hutton, McCulloch, Davis, Weiss, Miller ve, Naismith muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.